El Consell entrega los premios del concurso escolar 'Dibuja tu postal navideña', con más de 1.000 participantes

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha entregado este viernes los premios del concurso escolar 'Dibuja tu postal navideña' en un acto celebrado en el patio de les Rentadores del centro cultural de La Misericordia.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, se trata de la primera edición de este certamen organizado por el Consell con la colaboración del Consell Escolar de Mallorca. Tiene el objetivo de incentivar la creación artística entre los niños y jóvenes de la isla.

Al acto ha asistido el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca. Galmés ha destacado la importancia de promover actividades que fomenten la participación cultural y artística de los más pequeños, especialmente en unas fechas como las fiestas de Navidad.

El presidente insular ha explicado que desde el Consell continuarán impulsando propuestas que "refuercen el vínculo entre cultura, educación e identidad", y que permitan a los más pequeños "descubrir el valor del arte como herramienta de expresión y aprendizaje".

El concurso ha nacido con la intención de celebrarse anualmente para reconocer el talento de los niños de la isla y animarlos a vivir la Navidad desde la creatividad y la expresión plástica.

En esta primera edición han participado más de 1.000 alumnos de primero a cuarto de primaria, procedentes de diferentes municipios de Mallorca como Palma, Artà, Calvià o Manacor. En total han participado 13 centros educativos.

El concurso ha contado con dos categorías, la primera para alumnos de primero y segundo de primaria y la segunda para alumnos de tercero y cuarto. En la primera categoría, en primer lugar ha quedado Jimena Martín García, del colegio Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rebassa, Mia Boshoff Asensi, de Aixa-Llaüt, que ha quedado en segunda posición y Manuel Montis Carbonell, también del colegio Sant Vicenç de Paül, ha obtenido el tercer premio.

En la segunda categoría, el primer premio ha sido para Pere Simó Valcaneras Palmer, de Aixa-Llaüt, el segundo para Alma Caro Silva, del CEIP Pere Rosselló Oliver y el tercero para Nacho Guerra Luque, del colegio Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rebassa.

Los premios han sido los mismos para ambas categorías, un maletín de bellas artes para el primer clasificado, un lote de material de arte escolar para el segundo y un lote de rotuladores para el tercero. Todos los galardonados han obtenido cuatro entradas para asistir a una función del Teatro Principal de Palma. Por otra parte, cada centro ha recibido dos entradas y un lote de libros para cada docente que ha impulsado el concurso en el aula.

El jurado del concurso ha estado integrado por tres miembros del Consell Escolar, que han valorado la originalidad, la claridad artística y la capacidad expresiva de las postales presentadas.