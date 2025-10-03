El Consell y la Felib firman un convenio de colaboración para simplificar la contratación pública en los ayuntamientos

El Consell de Mallorca y la Felib firman un convenio de colaboración para simplificar la contratación pública en los ayuntamientos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, han firmado este viernes un convenio de colaboración para simplificar la contratación pública en los ayuntamientos.

En una rueda de prensa, el presidente Galmés ha explicado que el objetivo de este convenio es "continuar con la mejora de la agilidad administrativa, eliminar todos aquellos trámites innecesarios, toda esa burocracia que creaba problemas tanto a los ayuntamientos como a las personas de esta tierra, y con la apuesta por la colaboración entre instituciones, en este caso entre la Felib y el Consell", tal y como se comprometió el gobierno insular al llegar a la institución "y se ha venido haciendo durante los dos primeros años de legislatura".

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, también ha estado presente en la firma de este convenio de colaboración entre el Consell y la Felib, ya que para el departamento que lidera supone "un paso adelante muy importante dentro de la política de asistencia a los municipios de Mallorca".

"Desde Promoción Económica y Desarrollo Local hemos trabajado para reforzar la colaboración que ya existe con la Felib, porque creemos y estamos convencidos del trabajo conjunto entre instituciones para dar el mejor servicio a los municipios", ha explicado Amate, añadiendo que el convenio firmado este viernes va a "permitir" al Consell de Mallorca "agilizar los procesos de contratación pública, evitar duplicidades y, sobre todo, conseguir mejores precios para los ayuntamientos, aplicando la economía de escala".

El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares, Jaume Ferriol, ha explicado por su parte que "la Felib ya hace muchos años que trabaja en estas vías" de simplificación administrativa "debido a que los ayuntamientos son los primeros en darse cuenta de los problemas que trae consigo la burocracia". Por eso, se creó la central de contratación y se pusieron en marcha otras medidas. Todo ello, "no solo para que los ayuntamientos puedan tener unos ahorros en las contrataciones, si no también para que los funcionarios de los ayuntamientos puedan dedicar su tiempo a otras cosas y no tengan que dedicarlo a las contrataciones que se llevan ahora desde la Felib".

De este modo, ha continuado exponiendo Ferriol, con el convenio firmado este viernes "se potencia un poco más esta colaboración y esta central de compras que se tiene, aquí donde, por las dos partes, habrá técnicos que irán hacia el Consell y técnicos que vendrán hacia la Felib a la hora de hacer estas licitaciones".

Como ejemplo, el Consell de Mallorca está tramitando, a través de la compra centralizada de la Felib, una compra de 54 vehículos para todos los ayuntamientos de Mallorca, para que estén prevenidos ante cualquier tipo de emergencia que puedan tener los pueblos de la isla.

"Este es el ejemplo último y más gráfico de para qué sirve esta central de compras", ha destacado el presidente de la Felib. "Si no se hubiera hecho de este modo, cada ayuntamiento tendría que haber hecho la misma licitación para la compra de cada coche. Mediante esta central de compras, con una licitación de la Felib, el Consell ha podido dar a cada ayuntamiento de Mallorca un coche", ha destacado.