El Consell impulsa la Red de Museos y reúne a los técnicos de la isla para hacer balance del año y planificar el 2026

Segunda reunión semestral con las técnicas y técnicos de los museos de la isla - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha celebrado este miércoles, en el Museo del Calzado y la Industria de Inca, la segunda reunión semestral con los técnicos de los museos de la isla, encuentro que ha servido para hacer balance del año 2025 y definir las líneas estratégicas de 2026.

Según ha informado el Consell en un comunicado, uno de los principales puntos de la jornada ha sido el impulso del proyecto de la Red de Museos de Mallorca que sigue ampliándose gracias al creciente interés de centros e instituciones.

En la reunión se ha destacado la voluntad de la Fundación Cosme Bauçà y del Museo Sa Bassa de incorporarse a la red, lo que consolida el proyecto como una herramienta clave para la coordinación y colaboración entre los centros museísticos de la isla.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que la Red de Museos es una "apuesta firme" del Consell para "fortalecer el tejido cultural de la isla". También ha recordado que pretenden que los museos sean "espacios vivos, abiertos y conectados entre sí" para compartir conocimiento, recursos y proyectos que "acerquen la cultura a la ciudadanía".

Durante la reunión también se ha valorado positivamente las actividades de la organización con motivo del Día Internacional de los Museos 2025, celebrado en el Museo de Mallorca. Ante el éxito, el Consell prevé repetirlo el año que viene.

Así mismo, se ha destacado el éxito del ciclo de conciertos 'El Otoño en los Museos', que se celebra entre los meses de octubre y noviembre, y que se han consolidado como una cita cultural de referencia dentro del calendario anual.

Entre las actuaciones más relevantes de 2025 también se ha hecho balance de la ejecución del contrato de análisis documental y terminológico del programa informático MuseumPlus RIA, el acto de entrega de placas a los 15 museos reconocidos por el Consell, celebrado el pasado 18 de junio, y el curso de formación 'Innovación social y ciudadana en la gestión cultural y museos'.

Finalmente el Consell ha presentado las principales líneas de actuación para 2026, que incluyen la continuidad del Día internacional de los Museos y del ciclo 'El Otoño en los Museos', además de nuevas acciones formativas para el personal de los centros y la consolidación definitiva de la Red de Museos de Mallorca como una estructura estable de cooperación e innovación cultural.