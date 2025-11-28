El Consell inaugura tótems digitales y aparcabicis financiados con fondos europeos en 43 municipios de Mallorca

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la consellera de Promoción Económica y desarrollo Local, Pilar Amate, con la alcaldesa de la localidad, Francisca Mora, en la visita institucional al Ayuntamiento. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha inaugurado este viernes 86 tótems digitales y pantallas informativas, además de 402 aparcabicis que estarán distribuidos por 43 municipios de Mallorca para impulsar la actividad comercial y la imagen turística de lugares de interés.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la iniciativa ha sido financiada con un millón de euros de fondos europeos y ha beneficiado a 43 municipios de menos de 20.000 habitantes.

El objetivo de estas instalaciones es integrar nuevas tecnologías para facilitar la información a los usuarios, con la finalidad de fomentar la promoción del comercio de proximidad, mejorar la interacción con el visitante y promocionar los lugares y actividades de interés de estas zonas.

En la visita de inauguración celebrada en Porreres, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado "las posibilidades que ofrecen estos equipamientos, como nuevos recursos para reforzar la actividad de proximidad, tanto turística como comercial, en los municipios de la isla".

En esta línea, ha añadido que en el Consell apuestan por la modernización y la tecnología, lo que permite "mejorar la experiencia de los habitantes de la isla y de los visitantes".

Galmés ha defendido la importancia de implementar las nuevas tecnologías y la digitalización, que "permiten ofrecer un mejor servicio y un impacto directo" en los visitantes que quieran conocer lugares destacados de los municipios, su oferta comercial y la mejora de movilidad en acceso a comercio de proximidad.

Por su parte, la consellera insular de Promoción Económica y desarrollo Local, Pilar Amate, ha explicado que estos tótems y pantallas informativas "son unas herramientas muy útiles ya que se convierten en un escaparate digital de la oferta del municipio".

Igualmente, ha afirmado que el Consell ha "recuperado los fondos europeos que el anterior gobierno dejó olvidados en un cajón". Ha explicado que la convocatoria estaba "completamente paralizada" y que la financiación estaba "a punto de perderse".

Estas actuaciones se han financiado a través de una convocatoria de subvenciones dotada con un millón de euros, en el marco del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, junto con la Unión Europea.

CASI 500 TÓTEMS Y APARCABICIS

Los tótems interactivos son un sistema informático y publicitario que permite al visitante apreciar de manera dinámica los contenidos destacados del municipio, como destino atractivo para realizar compras en los negocios de la localidad, así como destacar los productos estrella y los enclaves del municipio de una forma interactiva.

Se han repartido las instalaciones entre 43 municipios, de los cuales 23 tienen menos de 5.000 habitantes, entre los que se han distribuido 31 tótems y 121 aparcabicis. Otros 20 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes han recibido 50 tótems y pantallas digitales y 281 aparcabicis.

INVERSIONES EN PORRERES

Posteriormente Galmés y Amate han realizado la visita institucional al Ayuntamiento. Durante la reunión con la alcaldesa de la localidad, Francisca Mora, se han repasado las subvenciones e inversiones otorgadas desde los distintos departamentos del Consell.

La institución insular ha concedido a Porreres 4,4 millones de euros en lo que lleva de legislatura para diferentes inversiones, obras y mejora de los servicios del municipio.

En concreto, Porreres ha recibido un total de 700.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios (POS), otros 131.200 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) para 2024-2025 y 411.538 del Convenio del ciclo del agua correspondientes a 2024.

Asimismo, el municipio ha recibido del Consell otros 30.000 euros para la conservación de caminos y 6.450 euros para la aplicación de la Ley de bienestar animal.

A ello hay que sumar 1,4 millones de euros del Departamento de Servicios Sociales, 312.000 euros de subvención para instalaciones deportivas, 40.800 euros para inversiones de Patrimonio y Cultura y 17.000 euros para actuaciones del área de Juventud.

Respecto a las carreteras, figuran las inversiones de la ronda norte de Porreres mediante un convenio con el Ayuntamiento que está a punto de firmarse de 1,2 millones de euros y el asfaltado de travesía de Porreres de 75.000 euros.

Además, la Dirección Insular de Asistencia Municipal ha concedido la cooperación técnica de la redacción del proyecto de remodelación del Ayuntamiento de la localidad.