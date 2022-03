El Consell lanza una convocatoria de 150.000 € para impulsar la economía circular en empresas y organizaciones

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera ejecutiva de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Aurora Ribot, y el director insular de Residuos, Juan Carrasco, han presentado las primeras subvenciones de economía circular de la institución dirigidas a empresas y autónomos de la isla.

Se trata de una línea que cuenta con un importe de 150.000 € dirigida a empresas y organizaciones que pretenden centrar su modelo de negocio en la economía circular en la isla.

Ribot ha explicado que "la convocatoria se enfoca hacia el nuevo paradigma de la economía circular, incrementando la eficiencia en la utilización de los recursos y reduciendo la dependencia de la importación de materiales y fuentes de energía".

"Esta perspectiva de circularidad no es sólo una buena opción para el futuro de Mallorca. Me atrevo a decir que, a medio plazo, Mallorca será circular o no será. Con subvenciones como ésta queremos fomentar también que, en nuestra isla, hay un tejido económico capaz de gestionar los residuos que genera y, por tanto, puede ser circular de forma completa", ha añadido.

Se subvencionan proyectos de ecodiseño de productos y/o servicio, modelos de negocio basados en la mejora de la eficiencia de los recursos, productos o servicios basados en la jerarquía de residuos, servicios de retorno de productos usados en nuevas aplicaciones destinadas a mejorar eficiencia de los recursos materiales distintos del agua y la energía.

Por su parte, Carrasco ha explicado que "con esta convocatoria se pretende fortalecer el tejido empresarial y disminuir la dependencia de recursos exteriores para hacer frente a situaciones sobrevenidas como crisis la pandemia de la COVID-19 y la crisis de materias primas".

La subvención financiará hasta el 50% del proyecto con un máximo de 20.000 € por cada uno. Los interesados tienen un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOIB para presentar las solicitudes (hasta el día 21 de marzo incluido).

Los proyectos subvencionables son aquellos que se ejecuten entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de septiembre del año 2022.