El Consell de Mallorca abre la inscripción a una nueva edición del curso gratuito para la construcción de 'marges'

Archivo - Muros de 'pedra en sec' en la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto hasta 5 de mayo las inscripciones para una nueva edición del curso gratuito de 'Iniciación a la Construcción de 'Marges''.

El curso se llevará a cabo los días 8, 9, 16, y 23 de mayo en la finca pública de Raixa y tiene como objetivo ofrecer formación teórica y práctica básica sobre la técnica de la 'pedra en sec', según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado la "importancia" de acercar a la población una técnica constructiva milenaria y permitir que las nuevas generaciones "conozcan este oficio tradicional que forma parte del patrimonio natural".

Además, ha remarcado que este curso representa una "oportunidad única" para conocer y preservar el arte de la construcción de la 'pedra en sec', declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2018, cuyas "edificaciones definen el paisaje de la Serra de Tramuntana".

El curso está dirigido a mayores de 16 años que no sean profesionales y dispone de 12 plazas. Tiene como objetivo principal adquirir una formación teórica y práctica para aprender a construir un 'marge' con la técnica de 'pedra en sec' y también se restaurará una de estos muros.

El curso empezará el 8 de mayo con una clase teórica, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y se prolongará hasta el 23 de mayo, en horario de 09.00 a 14.00 horas, con una duración total de 17 horas. Al acabar la formación, todos los participantes recibirán un certificado de asistencia.