El Consell de Mallorca abre las inscripciones para los talleres de verano en Raixa dedicados a la almendra

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca ha abierto este miércoles la inscripción para el ciclo de talleres 'Estiu a Raixa 2025', dedicado a la almendra, "uno de los cultivos tradicionales de la emblemática finca pública situada en Bunyola".

Según ha recordado la institución insular en nota de prensa, la programación incluye tres talleres gratuitos de dos horas que permitirán a los asistentes profundizar en el cultivo de este fruto seco "tan característico de la isla" y aprender a elaborar postres con este ingrediente.

Los días 3 y 4 de septiembre se celebrará el taller de elaboración de helado de almendra casero, en el que los asistentes aprenderán a preparar este dulce tradicional de Mallorca "con ingredientes frescos y de alta calidad".

El 10 de septiembre tendrá lugar un taller de almendras garrapiñadas, en el que se enseñará a elaborar esta receta tradicional y "los secretos para conseguir un resultado perfecto". Los participantes podrán llevarse a casa el producto elaborado por ellos mismos.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado "la apuesta que por acercar a los mallorquines los jardines de Raixa, que forman parte del Itinerario Cultural Europeo de los Jardines Históricos desde 2021".

"Los talleres permitirán ampliar conocimientos sobre la naturaleza y nuestros cultivos y descubrir nuevas formas de utilizar estos frutos secos tan característicos de la isla, como son las almendras", ha añadido.

Esta iniciativa forma parte del programa 'Dels camps de Raixa a casa', que promueve el conocimiento de los cultivos tradicionales de la finca pública mediante talleres temáticos sobre productos como los olivos y los cítricos.