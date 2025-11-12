El Consell de Mallorca y Airbnb reafirman su compromiso de colaboración contra la oferta ilegal

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, y el director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha mantenido un breve encuentro con el director general de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, en el que han reafirmado su compromiso de colaboración en la lucha contra la oferta ilegal.

El Consell de Mallorca, en un comunicado, ha recordado que su colaboración con la plataforma ha permitido eliminar más de 2.300 anuncios que no contaban con número de registro.

"Este acuerdo con Airbnb ya da sus frutos y demuestra que la colaboración público-privada es el camino para proteger nuestro modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de todos los residentes de Mallorca", ha defendido el conseller insular.

Rodríguez ha asistido al acto que este miércoles ha celebrado la compañía norteamericana en Madrid, donde se ha encontrado con el directivo de Airbnb.

La plataforma ha anunciado su iniciativa 'Compromiso Rural', dotada con 43 millones de euros en tres años y basado en la promoción de nuevos lugares turísticos, ayudas al comercio de proximidad y proyectos de revitalización de localidades.

También se ha presentado un estudio titulado 'El alquilar de corta duración como revitalitzador de la España Rural', elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Según ha indicado la compañía en un comunicado, os anfitriones y la oferta de alquileres de corta duración a través de Airbnb ya están presentes en 5.300 pueblos de toda España y casi el 70% de los españoles ya la utiliza para viajar a destinos no urbanos en España.

En España, pese a ser la segunda potencia turística mundial, los destinos rurales españoles registran hasta siete veces menos noches reservadas que las zonas rurales francesas, tres veces menos que las del Reino Unido, y la mitad que las de Italia, ha indicado.