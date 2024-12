El Consell de Mallorca aprueba definitivamente sus presupuestos para 2025 con los votos del PP y Vox

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado de forma definitiva sus presupuestos para 2025 con los votos favorables del PP y Vox, con la abstención de El PI y con el rechazo de MÉS per Mallorca y el PSIB.

Así lo han debatido y votado --18 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones-- este miércoles en un pleno extraordinario, el último del año, después de que las alegaciones presentadas por organizaciones sindicales y la oposición fueran rechazadas la semana pasada.

Las cuentas de cara al año que viene, según presentó a finales de octubre el presidente insular, Llorenç Galmés, ascienden a 695 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento respecto a los de 2024.

La sesión plenaria de este miércoles ha girado en torno a la alianza entre el PP y Vox --después de que rompieran relaciones en el Parlament-- y en una supuesta inseguridad presupuestaria sobre la que ha advertido la izquierda a raíz de la falta de presupuestos tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado.

Los portavoces del PSIB como de MÉS per Mallorca, Catalina Cladera y Jaume Alzamora, respectivamente, han instado a Galmés a romper también las relaciones con Vox en el Consell al considerar que están sometidos a sus "chantajes".

"Será el primer presidente de Mallorca que pacta con la extrema derecha, y estos presupuestos van de esto. Recapacite, no espere que ellos pulsen el botón, púlselo y saque a Vox", ha dicho Cladera. "No entendemos que la extrema derecha continúe en el equipo de gobierno, no sabemos si es la paguita, la silla... son muchas preguntas sin respuesta", ha ironizado Alzamora.

En su intervención final, aunque no ha hecho referencia directa a las palabras de la oposición, Galmés ha considerado que la aprobación de las cuentas para el año que viene demuestran la "solidez" de su equipo de gobierno.

También ha salido en defensa de Vox el conseller insular de Hacienda y Función Pública, después de que el portavoz de la formación ecosoberanista considerara que la aprobación de las cuentas son fruto de un "pacto fascista", calificativo que después también ha empleado la socialista.

"Estos presupuestos no son fascistas, esto es grave. El ideario político de cada partido es el que es, pero todos los partidos de esta casa son partidos legales y constitucionales. Por lo tanto, estos presupuestos son democráticos de arriba a abajo", ha esgrimido Bosch.

Por su parte, el portavoz de Vox, Toni Gili, ha reivindicado que las políticas de su formación se deben evidenciar en las que adopte el Consell, en tanto en cuanto forman parte del equipo de gobierno, y ha celebrado que los presupuestos respeten las "líneas rojas" por las que no están dispuestos a pasar.