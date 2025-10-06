Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha asegurado que el 99% del alquiler turístico de la isla que el Ministerio de Vivienda considera ilegal no lo es desde el punto de vista de la normativa turística.

Así lo ha confirmado este lunes el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Rodríguez, a raíz de una información adelantada por el diario 'Última Hora', ha indicado que la semana pasada recibió el listado completo de todos los alquileres turísticos ilegales que el Gobierno ha contabilizado en Mallorca.

"Hemos podido determinar en un primer análisis que solo un 1% son realmente ilegales" por lo que respecta a la disciplina turística, ha dicho el conseller insular. Otra cuestión es que hayan podido infringir las normas registrales o urbanísticas, ha apuntado.

En esos caso, ha explicado, deberán subsanar las ilegalidades para poder conseguir el número de registro único que les permita comercializarse en las diferentes plataformas.

"Seguimos trabajando en un análisis más pormenorizado. Son 1.700 expedientes que hay que terminar de analizar e intentar contrastar la información con el Gobierno central. Pero bajo la perspectiva del departamento de Turismo, tienen todos los visos de ser legales", ha señalado.

Rodríguez ha anunciado que, a través del Govern, se pondrán en contacto con el Ministerio de Vivienda "para seguir profundizando en aquellas informaciones que no encajan".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó hace poco menos de un mes de 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según señaló el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez.

Los municipios baleares con mayor número de solicitudes rechazadas son Ciutadella (299 solicitudes revocadas), Sant Josep de Sa Talaia (178) y Santa Margalida (133). A estos les siguen Santanyí, con 117; Es Mercadal, con 96; y Palma, con 54.