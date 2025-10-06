El PSOE pide que las multas por alquileres turísticos ilegales se destinen a políticas de vivienda

El portavoz del PSOE en Cort, Xisco Ducrós, y la consellera socialista en el Consell de Mallorca Joana Adrover. - PSOE

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este lunes que las multas por alquileres turísticos ilegales se destinen a políticas de vivienda.

Así lo han trasladado los socialistas después de registrar en el Consell de Mallorca hasta 684 anuncios ilegales de alquiler turístico que la plataforma Airbnb ofrece este lunes en Palma.

Según han explicado en una rueda de prensa recogida en nota posterior, el grupo socialista en la institución insular ha registrado el listado elaborado por el PSOE de Palma en el que exige que se retiren los anuncios, se sancione a los infractores y se cierren los pisos, las casas y las habitaciones ilegales para que se pongan a disposición de la ciudadanía y que el importe de las multas se destine a políticas de vivienda.

El importe mínimo de las multas asciende hasta los 55 millones de euros, cifra que permitiría construir 300 viviendas protegidas de precios realmente asequibles. De este modo, solo con esta medida Palma podría sumar 1.000 viviendas para combatir la emergencia habitacional que sufre, han apuntado.

El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha alertado de "la total inacción y complicidad del alcalde, Jaime Martínez, con los especuladores".

Los socialistas han vuelto a exigir que se declare Palma como zona tensionada para poder limitar los precios de los alquileres y que se frene la "vorágine especulativa". A juicio de Ducrós, Martínez "es cómplice de que se especule con la vivienda y que la gente no tenga derecho a vivir de forma digna a Palma".

Por su parte, la consellera insular Joana Maria Adrover, ha criticado "los anuncios vacíos y las incoherencias" y ha exigido que se actúe y se multe el alquiler turístico ilegal para poner a disposición de la ciudadanía 1.000 viviendas. "Lo único que han hecho ha sido abrir 1.500 nuevas plazas de alquiler turístico en Mallorca y 139 en Palma, y en suelo rústico", ha recordado.

Según los datos recogidos por los socialistas, de los 1.500 anuncios que tiene activos la plataforma Airbnb, 684 son ilegales. De estos, 455 no tienen ningún tipo de licencia mientras que 409 tienen licencias falsas. El centro de Palma sería, según estos datos, la zona que más oferta fraudulenta tiene.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Por otro lado, los socialistas han denunciado que el alcalde haya, a su juicio, "enterrado la posibilidad de que haya vivienda asequible en Palma", después de conocerse que se han presentado los proyectos preliminares para desarrollar dos Proyectos Residenciales Estratégicos en Son Güells y Son Puigdorfila.

Los socialistas han criticado el "crecimiento desmesurado" que supondrá el desarrollo de ambos proyectos, que no vendrá, según el PSOE, acompañado de los servicios públicos necesarios.

"Estamos ante nuevos barrios con más de 11.000 nuevos vecinos y 9.000 coches más, con pisos que la gran mayoría no podrá pagar y sin los servicios necesarios y sin dar respuesta al colapso circulatorio, que se agravará más", ha afirmado Ducrós.

Para el portavoz del PSOE en Cort, Jaime Martínez "tiene un plan de destrucción de los barrios, un plan especulativo con el que desaparece la vivienda protegida asequible".