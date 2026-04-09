El Consell de Mallorca asumirá la gestión de la residencia de Muro

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, antes de aprobar el proceso para asumir la gestión de la residencia de Muro. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves por unanimidad la autorización para constituir la comisión que estudiará el traspaso de la gestión de la residencia municipal de Muro al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Este acuerdo representa el primer paso formal para integrar el centro dentro de la red insular de atención a la dependencia que la institución gestiona en Mallorca.

"Hoy se da un paso decisivo para garantizar el futuro de la residencia de Muro y para ampliar la red pública de atención a la dependencia. El objetivo del Consell es asegurar servicios de calidad, sostenibles y accesibles para toda la ciudadanía", ha destacado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés.

A la sesión ha asistido el alcalde de Muro, Miquel Porquer, que ha expresado su "satisfacción" por este avance, que permite encarar con garantías la viabilidad futura del recurso y mejorar la atención a las personas mayores del municipio.

Este proceso se impulsa después de que el Ayuntamiento de Muro recibiera el año pasado una aportación de 744.000 euros del Consell de Mallorca para hacer frente al déficit anual del centro, dentro de una convocatoria de tres millones de euros destinada a apoyar a los ayuntamientos en la gestión de sus residencias municipales.

En este sentido, el presidente del IMAS y conseller insular de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha remarcado que este proceso permitirá integrar la residencia dentro del sistema público y garantizar una atención "homogénea, estable y centrada en la persona".

El proceso continuará con la aprobación de las normas de funcionamiento de la comisión y el nombramiento de los representantes del IMAS. Este órgano creará diferentes grupos de trabajo para abordar aspectos clave como el personal, las personas usuarias y los requerimientos técnicos, entre otros, para garantizar una integración ordenada y eficiente.

Paralelamente, el Consell de Mallorca avanza en la ampliación de la red pública de atención a la dependencia, con la previsión de incorporar nuevas equipaciones residenciales impulsadas por el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de Baleares, así como la ampliación de centros ya existentes como la residencia de Huialfàs, en sa Pobla.

Actualmente, el Consell de Mallorca, a través de la IMAS, gestiona ocho residencias y cinco centros de día, con cerca de 1.000 personas usuarias en recursos residenciales y más de 120 en centros de día, y una plantilla de unos 1.200 profesionales.

Esta estrategia se complementa con líneas de apoyo a los ayuntamientos, como la convocatoria anual de subvenciones para el mantenimiento de residencias municipales, dotada con tres millones de euros, que permite garantizar el funcionamiento de los centros.