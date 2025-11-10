El Consell de Mallorca ayuda a recoger 20 donaciones de sangre

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acude a la cita de la campaña 'Dona Sangre 2025'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca han ayudado este lunes a recoger una veintena de donaciones de sangre en el marco de la campaña 'Dona Sangre 2025' impulsada por el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares.

Un laboratorio móvil del Banco de Sangre se ha desplazado hasta la Unidad de Actividad Física y Salud de la institución insular, ubicadas en la calle General Riera de Palma.

A lo largo de la mañana se han recogido un total de 20 donaciones, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha acudido a la cita y ha reivindicado la donación de sangre como una manera de salvar vidas.

"Todo el mundo en un momento dado puede necesitar una transfusión de sangre, no basta con ser solidario solo cuando ya nos ha pasado", ha dicho Bestard.

Según cifras del Banco de Sangre, una donación puede salvar tres vidas y cada día se necesitan 200 donaciones en el archipiélago.

La campaña, que por primera vez colabora con la Unidad de Salud del Consell, se prevé repetir en próximos años fruto del acuerdo entre ambas instituciones.