El Consell de Mallorca celebra los próximos lunes y martes Debate de política general

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca celebrará entre los próximos lunes y martes el Debate de Política General.

La sesión comenzará el lunes a las 10.00 horas con la intervención del presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, sin límite de tiempo.

El pleno se interrumpirá y seguirá el martes, también desde las 10.00 horas con la intervención de los grupos de la oposición de mayor a menor representación; seguida de los grupos que apoyan al ejecutivo insular.

En su primer turno, los grupos tendrán 30 minutos tras lo cual responderá el presidente, sin límite de tiempo. Los grupos tendrán 15 minutos para su réplica y Galmés cerrará el debate, de nuevo sin límite de tiempo.