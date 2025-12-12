El Consell de Mallorca concede ayudas a ayuntamientos y mancomunidades para 45 proyectos del ciclo del agua

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, en rueda de prensa - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado la concesión de 45 proyectos presentados por ayuntamientos y mancomunidades dentro de la convocatoria de subvenciones de 2025 para inversiones en el ciclo del agua.

El presidente insular, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han presentado este viernes las actuaciones concedidas en el marco del convenio del Pacto por el Agua, que dispone de una aportación de cinco millones de euros anuales.

Las actuaciones van orientadas a la ejecución de proyectos de eficiencia y aprovechamiento de los recursos hídricos y a la lucha contra las fugas de agua.

Galmés ha resaltado que con el reparto de estas ayudas se atienden las peticiones que los ayuntamientos llevan años reclamando, ante la necesidad de mejorar las redes de suministro en sus municipios y de evitar la pérdida de agua.

Estas ayudas, ha subrayado, suponen un apoyo económico para que puedan llevar a cabo los proyectos de consideren prioritarios. Igualmente, ha puesto en valor que en dos años de legislatura, el Consell ha destinado cerca de 25 millones de euros a reparar fugas y a otros tipos de actuaciones en los municipios y mancomunidades para mejorar la eficiencia del ciclo del agua.

De su lado, la consellera ha destacado la "agilidad" en la tramitación de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos. "Una muestra es que la convocatoria de ayudas de cinco millones del ciclo del agua se ha publicado, tramitado y concedido dentro de 2025", ha dicho.

En este sentido, para Amate, es "una muestra más del compromiso" de la institución insular con el medio ambiente "entendido y gestionado de manera correcta".

PROYECTOS EN 49 MUNICIPIOS

En concreto, del total de 49 municipios que se beneficiarán de las ayudas, 23 destinará los recursos económicos a la mejora de la red de agua (24 proyectos) y 13, a la redacción de proyectos.

Además, se han presentado cinco proyectos para pozos de reserva y depósito, que corresponden a los ayuntamientos de ses Salines, Santa Eugènia, Puigpunyent, Pollença y Llubí; y cuatro actuaciones a la instalación de contadores, en los municipios de Artà, Banyalbufar, Estellencs y Capdepera.

Por su parte, la mancomunidad del Pla de Mallorca ha presentado una solicitud para redactar el proyecto de interconexión de redes de abastecimiento entre diversos municipios del Pla (Sineu, Montuïri, Costitx, Lloret de Vistalegre y Algaida) por un importe de 321.000 euros.

Desde el Consell han explicado que el importe se ha asignado sobre la base de un reparto proporcional de la subvención basado en los criterios de superficie, población y núcleos poblacionales. Así, las partidas concedidas oscilan entre los 32.100 y 321.000 euros.

La institución insular, han destacado, cumple así con el compromiso de destinar anualmente una partida de cinco millones de euros para dar respuesta a las necesidades de inversión en el ciclo integral del agua y mejorar la eficiencia hídrica en la isla.

En total, el Consell destinará 35 millones de euros durante la legislatura para mejorar la eficiencia hídrica. Se trata, han apuntado, de una cifra histórica que permitirá a los municipios invertir en proyectos relacionados directamente con el agua y contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión del agua en Mallorca.