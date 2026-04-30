El Consell de Mallorca confirma al profesional del protocolo Tommy Ferragut como nuevo director de Turismo

El director de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca, Tommy Ferragut. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha confirmado el nombramiento del profesional del protocolo, la comunicación y la organización de eventos Tommy Ferragut (Palma, 1977) como nuevo director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad y gerente de la Fundación Mallorca Turismo Responsable.

Ferragut, tal y como se informó este miércoles y ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), sustituye a Marco Táboas, que volverá a la empresa privada para emprender nuevos retos profesionales.

Ferragut, según ha informado la institución insular en un comunicado, cuenta con una trayectoria "sólida" en protocolo, comunicación y organización de acontecimientos. Se ha formado como técnico en protocolo y relaciones de empresa, que después ha complementado con estudios especializados en dirección, marketing y comunicación institucional.

Ha trabajado en instituciones como el Ayuntamiento de Palma, el Parlament y el Consell de Mallorca, vinculado a áreas de protocolo, comunicación y promoción económica. En estas instituciones ha participado en la organización de actos institucionales y acciones de promoción de producto local.

Su perfil se completa con una amplia experiencia en el sector de los eventos y la comunicación vinculados al turismo, tanto en el ámbito formativo --como docente de organización de acontecimientos-- como en el área de relaciones públicas y comunicación de patrocinadores.

Todo ello, ha destacado el Consell de Mallorca, le aporta "una visión estratégica orientada a la proyección y posicionamiento de Mallorca como destino turístico responsable".

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha confiado que con la incorporación de Ferragut a su departamento se continuará impulsando la dirección insular "tal como se ha hecho hasta ahora" en materia de políticas turísticas.

Ginard, quien recientemente también sustituyó a José Marcial Rodríguez, ha agradecido el trabajo que ha llevado a cabo Taboas durante este tiempo en el cargo.