Tommy Ferragut sustituye a Marco Táboas al frente de la dirección de Turismo del Consell de Mallorca

Archivo - El hasta ahora director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca, Marco Táboas. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El profesional de las relaciones públicas Tommy Ferragit sustituirá a Marco Táboas al frente de la dirección de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca.

La salida de Táboas previsiblemente se hará oficial en los próximos días, según ha adelantado 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del movimiento.

Los motivos de su salida del Consell de Mallorca son similares a los de su antecesora, Susana Sciacovelli, pues ambos regresarán al sector privado.

Ferragut es conocido por su trayectoria profesional en el mundo de las relaciones públicas, la comunicación corporativa y la organización de eventos.

Se trata del segundo cambio al frente de la dirección insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad que se produce en lo que va de legislatura.

En febrero de 2025 el director saliente, Táboas, sustituyó a Sciacovelli, quien abandonó el cargo para regresar a la empresa privada.

También se han producido cambios recientes al frente del departamento de Turismo, pues el pasado diciembre se oficializó la salida del conseller José Marcial Rodríguez y la llegada de Guillem Ginard.