El Consell de Mallorca convoca ayudas de hasta 150.000 euros para restaurar molinos históricos

El Consell de Mallorca presenta una convocatoria de ayudas para restaurar molinos históricos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado una convocatoria de subvenciones destinada a la restauración de los molinos históricos de la isla, que está financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El objetivo, según ha trasladado la institución insular en una nota de prensa, es preservar y poner en valor este elemento emblemático del patrimonio mallorquín.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzà, han visitado este jueves el primer molino de los 11 proyectos beneficiarios de las ayudas del Consell a los molinos del Pla de Sant Jordi de 2024.

Roca ha celebrado el inicio de la recuperación del patrimonio molinero de esta zona y ha destacado que, con el anuncio de la nueva convocatoria 2026 financiada con el ITS, se amplía la zona de actuación al resto del territorio de la isla.

Según la consellera insular, esta ampliación refuerza el compromiso de la institución insular con la preservación del patrimonio molinero de Mallorca.

Asimismo, el Consell organizará sesiones informativas en Palma, Muro y Campos para explicar el funcionamiento de la convocatoria, los requisitos y los plazos, para facilitar que todas las personas interesadas puedan acceder a las ayudas.

Las sesiones informativas se llevarán a cabo este domingo, 22 de marzo, en la Feria Agrícola de Son Ferriol; el próximo lunes, 23 de marzo, en el edificio polivalente Ca ses Monges, en Campos; el martes 24 de marzo; en la biblioteca municipal de Muro; y el miércoles 25 de marzo, en la Asociación de la Tercera Edad Sant Antoni de la Platja, en Palma.

Esta línea de ayudas se dirige tanto a personas físicas como jurídicas, entidades locales, comunidades de propietarios y otros titulares de derechos sobre molinos catalogados como bienes del patrimonio histórico de Mallorca.

La convocatoria incluye actuaciones en diferentes tipologías de molinos: molinos de viento de extracción de agua, molinos de viento harineros, molinos hidráulicos y molinos de sangre.

Las subvenciones cubren tanto la restauración de los elementos arquitectónicos como de la maquinaria, incluyendo también la reconstrucción de las partes que falten, siempre respetando las técnicas, materiales y tipologías tradicionales.

La financiación puede alcanzar hasta el 75 por ciento del coste del proyecto, con un máximo de 150.000 euros por actuación. Así, se pueden subvencionar tanto los gastos técnicos -como la redacción de proyectos y la dirección de obra- como los derivados de la ejecución material de las obras.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 7 de mayo y deberán tramitarse preferentemente a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.

La convocatoria también establece el compromiso de mantener los molinos y, en determinados casos, de abrirlos al público de manera gratuita durante un periodo de hasta cinco años, con el fin de contribuir a su difusión y poner en valor su importancia social.