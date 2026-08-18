El Consell de Mallorca cubrirá íntegramente el déficit de seis residencias municipales con 5 millones de euros

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmes, durante una visita a una residencia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca cubrirá íntegramente el déficit de seis residencias municipales en Artà, Campos, Llucmajor, Muro, Pollença y Santa Maria del Camí con cinco millones de euros.

Según han informado en un comunicado, la institución insular, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha recibido seis solicitudes para acceder a la convocatoria de subvenciones destinada a financiar los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las residencias públicas municipales.

La convocatoria de 2026 está dotada con cinco millones de euros, dos millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 66,7 por ciento. Esta ampliación permitirá cubrir íntegramente el déficit declarado por el conjunto de las seis residencias.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que el gobierno insular cumple con los ayuntamientos y da respuesta a una reivindicación histórica del ámbito local. "Este año aumentamos la partida hasta los cinco millones de euros para cubrir el déficit de las residencias y dar a los municipios más capacidad para invertir en políticas y servicios que mejoren la vida de sus vecinos", ha afirmado.

Galmés ha remarcado que cuando se ayuda a un ayuntamiento a sostener su residencia, no solo se refuerza un servicio esencial para las personas mayores, sino que se beneficia a todo el municipio, porque se liberan recursos que se pueden destinar a atender otras necesidades de la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha señalado que la dotación de esta convocatoria permitirá dar estabilidad económica a los seis centros y garantizar la sostenibilidad de 256 plazas residenciales públicas.

"Las residencias municipales ofrecen una atención cercana, digna y de calidad. Estas ayudas contribuyen a hacer posible que las personas mayores puedan seguir viviendo en su municipio, cerca de sus familias y manteniendo los vínculos con su entorno habitual", ha añadido.

La institución insular ha recordado que se creó esta línea específica de subvenciones en 2025, con una dotación de tres millones de euros y vocación de continuidad. El incremento hasta los cinco millones consolida el apoyo estructural a los ayuntamientos y refuerza la colaboración entre la institución insular y el ámbito local para garantizar la viabilidad de los servicios residenciales municipales.