El Consell de Mallorca dedica 14 butacas del Teatre Principal a personalidades relacionadas con la música y el teatro

Acto de homenaje a 14 personalidades relevantes del teatro y la música en el Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje a 14 personas "emblemáticas" del mundo teatral y musical en el Teatre Principal de Palma, que dedicaron una parte importante de sus vidas a la escena teatral y musical mallorquina.

La institución insular lleva a cabo este emotivo acto en la víspera del Día Mundial del Teatro, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria y la contribución cultural de estas figuras destacadas, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El acto de colocación de las placas con el nombre de cada una de estas figuras destacadas ha tenido lugar este jueves en la Sala Gran del Teatre Principal. A la ceremonia han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, así como patronos de la fundación, familiares y amigos de las personas homenajeadas.

Galmés ha celebrado que la institución insular organice, por tercer año consecutivo, este sentido homenaje que ya es una tradición con motivo del Día Mundial del Teatro.

"El Teatre Principal de Palma se viste de orgullo para recordar y agradecer la labor de estas 14 personas que han marcado profundamente la escena teatral y musical de Mallorca. Con este homenaje se quiere poner en valor no solo sus trayectorias, sino también la dedicación y el entusiasmo con que contribuyeron al crecimiento cultural y teatral de Mallorca", ha apuntado.

Roca ha destacado que este homenaje ya es una tradición y con la colocación de estas placas en el Teatre Principal de Palma se asegura la memoria de estas personas que "han trabajado y han dedicado su vida a la escena mallorquina".

Las catorce personas ya fallecidas a las que este año se les dedica una butaca de platea con su nombre son: la acomodadora y trabajadora del Teatre Principal Margalida Sastre, la actriz Paquita Bover, la directora de teatro Leona di Marco, la soprano Catalina Mas, la directora de teatro y fundadora e impulsora del Aula Teatral de Magisterio Encarnació Viñas, el barítono Francesc Bosch, el compositor Miquel Marquès, el actor Joan Pere Zuazaga, el crítico musical Lluís Aguiló de Cáceres, la actriz Pilar Casasnovas, el bajo Francesc Mateu y los escritores y dramaturgos Martí Mayol, Llorenç Moyà y Blai Bonet.

"Son personas que simbolizan la constancia y el compromiso que han hecho posible que generaciones de mallorquines hayan podido disfrutar del teatro y que han contribuido decisivamente a mantener viva esta tradición cultural a lo largo de los años", ha destacado Galmés.

Esta celebración continúa con el estreno del montaje teatral 'L'enemic', una obra de José Martret basada en el clásico 'Un enemigo del pueblo' de Henrik Ibsen, que ha llenado el Teatre Principal por completo en una esperada nueva producción propia.

En palabras del director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha señalado que este jueves hay estrenos "por partida doble", para recordar a personas queridas del sector y para ofrecer una nueva producción teatral que se espera que "sea bien recibida por el público".