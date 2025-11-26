El Consell de Mallorca defiende en París su modelo turístico "en favor de la convivencia"

El director de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad del Consell de Mallorca, Marcos Taboas, interviene en el foro 'Spain Talks: Caring for the Future' celebrado en París. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha defendido en el foro 'Spain Talks: Caring for the Future', organizado por Turespaña y celebrado en París, su modelo turístico "responsable y en favor de la convivencia".

El director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Marcos Taboas, ha intervenido en una mesa redonda titulada 'Tecnologías para una gestión eficiente de destinos y estructuras turísticas'.

En su intervención, ha informado la institución insular en un comunicado, ha destacado la estrategia turística de Mallorca como una basada en "la digitalización, la eficiencia en la gestión y el impulso de políticas que promuevan un modelo respetuoso" y alineada "con la convivencia entre visitantes y residentes".

También ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, empresas y organismos internacionales para avanzar en soluciones comunes.

La jornada ha reunido a expertos del ámbito tecnológico y de la gestión turística y ha incluido una primera mesa redonda dedicada al turismo como motor de innovación frente a los desafíos climáticos.

Ambas sesiones, ha indicado el Consell, han generado un espacio de reflexión sobre el futuro del sector, poniendo el foco en la transformación digital, la transición ecológica y el papel de los destinos en la construcción de un turismo responsable.

El foro ha tenido como objetivo fomentar el diálogo en torno al impacto del turismo y promover un modelo más sostenible y responsable, capaz de equilibrar beneficios económicos, protección medioambiental y bienestar social.