El Consell de Mallorca destina 360.000 euros a las obras de pavimentación de la calle Quarter de Cavalleria de Alcúdia

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado 360.000 euros del Plan de Obras y Servicios a las obras de pavimentación de la calle Quarter de Cavalleria de Alcúdia.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha acudido este viernes a inauguración de la vía después de que finalizaran las obras de pavimentación y previsión de soterramiento de instalaciones.

El coste total de las obras ha sido de 365.142 euros, de los cuales 360.000 euros han sido subvencionados por la institución insular en el marco de la convocatoria de subvenciones plurianuales 2024-2025 para obras de inversión de competencia municipal.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, las actuaciones han incluido la retirada del pavimento asfáltico existente y el empedrado de aproximadamente 600 metros cuadrados (m2) con piedra mallorquina, la instalación de nuevas canalizaciones para telecomunicaciones, red eléctrica y alumbrado público y la sustitución de la red de agua potable y de las acometidas particulares de los vecindarios.

También la eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar la accesibilidad y la renovación de las luminarias, sustituyendo las de vapor de sodio por tecnología LED, más eficiente y sostenible.

Amate ha reiterado el compromiso del Consell "por estar al lado de los ayuntamientos, proporcionándoles el apoyo técnico y económico que necesitan para que puedan disponer de los recursos necesarios para hacer realidad proyectos que beneficien a todos los vecinos".

"Nuestro apoyo se traduce en actuaciones que tienen incidencia directa en el desarrollo de nuestros pueblos y ciudadanos, de una manera real y directa", ha reivindicado.