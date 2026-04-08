El Consell de Mallorca destinará 100.000 euros para mejorar la conservación de museos y colecciones museográficas

El Consell de Mallorca destinará 100.000 euros para mejorar los museos y las colecciones museográficas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado una convocatoria de subvenciones dotada con 100.000 euros para mejorar la conservación de los museos y las colecciones museográficas de la isla.

Estas ayudas, según ha informado la institución insular en un comunicado, van dirigidas únicamente a los centros museísticos reconocidos como tal por la ley autonómica de museos.

Tienen como objetivo mejorar sus equipamientos para reforzar la conservación de los fondos, la gestión interna y la calidad de la exposición pública.

La dotación económica se distribuye en dos líneas, una de 30.000 euros para los centros gestionados por ayuntamientos y otra de 70.000 euros para los que son gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

Las actuaciones subvencionables incluyen mobiliario para salas de exposición permanentes como vitrinas, peanas o aparatos audiovisuales; equipamientos para reservas y almacenes; aparatos y objetos de conservación preventiva y seguridad; equipamientos de accesibilidad; señalización interna y externa, y otros elementos que mejoren las condiciones de uso del centro.

El plazo para presentar solicitudes es hasta el 24 de abril y la tramitación y toda la información de la convocatoria están disponibles en la sede electrónica del Consell de Mallorca.

UNA CONVOCATORIA PIONERA

Es la primera ocasión en la que la institución insular pone en marcha una convocatoria de subvenciones que según la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, "permite a los centros mejorar sus condiciones materiales y avanzar en la profesionalización".

"En estos años de gobierno hemos impulsado de manera prioritaria el proceso de declaración de los centros museísticos. Hasta ahora no había ningún museo declarado y, actualmente, ya son quince los museos mallorquines que han sido reconocidos oficialmente", ha reivindicado.

Roca ha añadido que este proceso ha permitido avanzar en la consolidación de la Xarxa de Museus de Mallorca, pues "siete de los quince centros reconocidos ya forman parte de la red".

Los que se han incorporado este año son la Colección Museográfica Cosme Bauçà, el museo Sa Bassa Blanca, el Museo de Historia de Manacor, el Museo Balear de Ciencias Naturales, la Colección Museográfica del Consell de Mallorca, el Museo de Mallorca y el Museo de la Mar de Sóller.