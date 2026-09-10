El Consell de Mallorca exige al Gobierno que adopte medidas ante la presión migratoria y rechaza el reparto de menores

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo
PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Mallorca, con los votos a favor del PP y de El PI, ha exigido al Gobierno que adopte medidas ante la presión migratoria que vive al isla y ha rechazado la posibilidad de asumir un reparto "impuesto" de menores extranjeros no acompañados procedentes de otros territorios.
Se trata de una moción que la portavoz de los 'populares', Núria Riera, ha defendido en el pleno de la institución insular de este jueves. Vox se ha abstenido y el PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra, según ha informado el PP en un comunicado.
"Una vez más, el PSIB ha elegido ponerse del lado de Pedro Sánchez en lugar de ponerse del lado de Mallorca. Cuando tienen la oportunidad de exigir a su Gobierno que asuma las competencias y dé respuestas a un problema que sufrimos aquí, prefieren mirar hacia otro lado", ha recriminado Riera a los socialistas.
"No les pedíamos que votaran contra nadie, sino que votaran a favor de Mallorca, de nuestros servicios públicos y de una política migratoria ordenada. Pero, como siempre, entre defender los intereses de los mallorquines o proteger a Pedro Sánchez, ya ha dejado claro qué elige", ha insistido Riera.
La moción aprobada reclama hacer efectivo el despliegue de Frontex en el litoral balear, reforzar la vigilancia de la ruta procedente de Argelia, incrementar los recursos contra las redes de tráfico de personas e impulsar, dentro del marco legal y en coordinación con los países de origen, los mecanismos de retorno y reunificación familiar.
El Consell también ha manifestado su rechazo al reparto "automático o impuesto" de menores no acompañados procedentes de Ceuta hacia otras comunidades autónomas, incluido Baleares, ante la situación que soporta el sistema de protección de menores de Mallorca.
"Mallorca es solidaria y lo demuestra cada día atendiendo y protegiendo a los menores que llegan a nuestras costas. Pero no es responsable trasladar a menores de un sistema saturado a otro que también está sometido a una presión extraordinaria. El Gobierno de España tiene que dejar de repartir las consecuencias y empezar a ejercer sus competencias", ha defendido Riera.
Por su parte, la consellera y vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena García, ha recordado que los profesionales del sistema de protección de Mallorca "están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero los recursos, las plazas y los profesionales no son infinitos".
"Proteger a los menores exige garantizarles una atención digna y trabajar por la reunificación familiar siempre que sea posible, dentro de la legalidad y atendiendo a su interés superior", ha apuntado.