El Consell de Mallorca financia en Manacor proyectos turísticos por valor de 2,8 millones de euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca financia en Manacor cuatro proyectos de mejora del sector turístico por valor de 2,8 millones.

En concreto, se trata de cuatro proyectos con una inversión de 781.000 euros y el apoyo técnico para el proyecto de un edificio municipal de 2 millones de euros, según se destacado durante la visita que ha hecho al municipio el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard.

Ginard, acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, han visitado el municipio de Manacor para conocer de primera mano el estado de los proyectos de mejora turística que tienen en marcha y continuar reforzando la colaboración institucional con el Ayuntamiento.

La jornada ha empezado con un encuentro con el alcalde, Miquel Oliver, y una parte del equipo municipal. Posteriormente, la comitiva ha visitado la oficina de Turismo, así como el edificio municipal de la calle Mayor 22 y ha acabado en Porto Cristo, para conocer la ruta pesquera incluida en el proyecto 'Porto Cristo, el mar, nuestra cultura'.

Estos proyectos se financian a través del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), con actuaciones destacadas como el embellecimiento de los alrededores de la plaza de Carme de Porto Cristo, así como de las calles de Cristóbal Colón y de en Bordils, con una inversión de 500.000 euros.

También se destinan 254.000 euros a crear puntos de información turística y a regular el aparcamiento en el municipio de Manacor.

Ginard ha destacado que Manacor y Porto Cristo son un ejemplo de como la colaboración entre instituciones permite impulsar proyectos que dan valor a la identidad del territorio y mejoran la experiencia de los visitantes.

"En el Consell continuamos trabajando para ofrecer apoyo técnico y económico a los municipios, con el objetivo de consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y la diversificación", ha añadido.

ACCIONES PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS VISITANTES

En la convocatoria de subvenciones 2025, el Consell de Mallorca ha destinado 12.000 euros a la actualización de la señalización turística de Manacor y Porto Cristo, así como a la producción de un video promocional del municipio.

En cuanto a la convocatoria de 2026, se prevé una inversión de 15.000 euros para crear oficinas virtuales de información turística y acondicionar la nueva oficina situada en la torre del Palacio.

Con estas actuaciones, el Consell de Mallorca reafirma el compromiso con el desarrollo turístico sostenible, la mejora del espacio público y la promoción del patrimonio y la identidad local de Manacor y Porto Cristo, según han destacado.