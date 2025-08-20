El Consell de Mallorca invierte 5,5 millones de euros para prevenir los incendios en la Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, y el director insular de Serra de Tramuntanas, Toni Solivellas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha invertido un total de 5,52 millones de euros, entre ayudas y proyectos propios, para el saneamiento y la regeneración de la Serra de Tramuntana con el objetivo de prevenir los incendios y la conservación del paisaje cultural de la zona.

En concreto, durante el año pasado, dentro de la convocatoria de ayudas al mantenimiento del paisaje cultural de la Serra, se concedieron 920.195 euros para tareas de limpieza forestal, lo que supone más de la mitad de los 1,82 millones de euros destinados a esta línea.

El resto, según ha informado la institución insular en un comunicado, se destinó a otras actuaciones dirigidas a la recuperación de elementos patrimoniales etnológicos y arquitectónicos, a la conservación del paisaje y al fomento de la actividad agraria y marítima.

Para este año el Consell ha abierto una nueva convocatoria de 2,8 millones de euros y, como el año pasado, los particulares y ayuntamientos pueden solicitar que se destine a subvencionar actuaciones de saneamiento forestal, entre otros proyectos.

El período para solicitar estas ayudas estará abierto hasta el 8 de septiembre, de manera que todavía no se puede determinar la cuantía concreta concedida para proyectos de limpieza.

Además, por primera vez se destina el impuesto de turismo sostenible (ITS) a la conservación de la Serra de Tramuntana mediante un proyecto propio de saneamiento forestal dotado con 1,8 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027.

Para definir las actuaciones, la institución insular ha mantenido reuniones con los ayuntamientos de la Serra en las cuales se ha solicitado que hagan sus aportaciones para trazar un plan de actuación en aquellas zonas con mayor riesgo de incendio a causa de la densidad de masa forestal.

Este proyecto centrará en la mejora de los ecosistemas forestales mediante intervenciones específicas, como la limpieza del sotobosque en zonas de interfaz urbano-forestal para minimizar el riesgo de incendios; la creación de franjas de defensa en viales estratégicos para contener posibles fuegos y facilitar su extinción; y la retirada de árboles caídos o afectados por plagas para preservar la biodiversidad.

Asimismo, se aplicarán medidas de silvicultura preventiva en áreas críticas para reducir la densidad de vegetación y prevenir la propagación de incendios. También se incluye un seguimiento continuo para evaluar el impacto ambiental y socioeconómico de las actuaciones y garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos realizados.

La previsión es que los trabajos se inicien este mismo invierno con un proyecto que actuará sobre las áreas más vulnerables y contribuirá a reforzar la protección del patrimonio natural y cultural de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

"Los incendios que sufren muchas comunidades autónomas este verano, y que incluso han arrasado espacios declarados Patrimonio Mundial, como Las Médulas, nos recuerdan la importancia de la prevención. La Serra de Tramuntana ha visto cómo en los últimos años ha aumentado mucho la superficie forestal y, por eso, el saneamiento y la limpieza del bosque son medidas esenciales para reducir el riesgo de incendio", ha destacado el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas.