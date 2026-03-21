El Consell de Mallorca invierte más de 3,3 millones de euros en proyectos de mejora turística en Ses Salines

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, visita el municipio de Ses Salines - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca invertirá más de 3,3 millones de euros en diferentes proyectos de mejora turística en el municipio de Ses Salines.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha visitado el municipio acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, en el marco de las visitas que este Departamento lleva a cabo en toda la isla.

Según ha informado la institución insular en una nota de prensa, Ginard y Mas se han reunido con el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y miembros del equipo de gobierno para analizar las actuaciones financiadas por el Consell de Mallorca.

En este sentido, Ginard ha destacado que Ses Salines "está haciendo una apuesta clara por el turismo deportivo, con proyectos estratégicos que contribuyen a diversificar la oferta turística". Estas iniciativas, ha apuntado, "no solo mejorarán la experiencia de los visitantes, sino también la calidad de vida de los residentes".

Actualmente, el municipio desarrolla tres actuaciones principales que suman una inversión total de cerca de 3,4 millones de euros, financiadas con fondos europeos y recursos propios del Consell de Mallorca a través del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Entre estas actuaciones destacan dos proyectos vinculados al turismo deportivo en el polideportivo de Ses Ramones, en la Colònia de Sant Jordi, con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Además, se ha ejecutado la mejora del paseo de peatones de la zona salinera, con una inversión de 800.000 euros.

Durante la visita, la delegación del Consell ha conocido las actuaciones en ejecución en el polideportivo de Ses Ramones, orientadas a modernizar las instalaciones y optimizar los espacios para la actividad deportiva y turística.

Igualmente, han visitado el proyecto ya finalizado del paseo de peatones, que contribuye a la mejora del entorno urbano y a la puesta en valor del litoral.

Paralelamente, el municipio ha impulsado dos iniciativas adicionales financiadas a través de la convocatoria de ayudas en los municipios, con un presupuesto total de 25.000 euros.

Por un lado, se han creado rutas y guías de 'snorkel' para poner en valor el litoral y diversificar la oferta turística. De la otra, se ha mejorado la señalización de puntos de interés del municipio.

En el marco de la visita, Ginard también se ha reunido con los representantes de la Asociación Hotelera de Ses Salines, con el objetivo de conocer sus inquietudes y necesidades de cara al inicio de la próxima temporada turística.

Esta visita se enmarca dentro del calendario de encuentros que el Departamento de Turismo, a través de la Dirección Insular de Gobernanza, está llevando a cabo durante las próximas semanas.