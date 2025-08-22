El Consell de Mallorca iza la bandera de Ucrania en La Misecordia como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el cónsul de Ucrania en las Illes Balears, Volodymyr Nosov, durante el acto de izada de la bandera de Ucrania en La Misericordia - CONSELL DE MALLORCA

La institución insular ha destinado en 2025 un total de 50.000 euros en apoyo a las personas afectadas por la guerra

PALMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este viernes en el patio de La Misecordia un acto de izada de la bandera de Ucrania, con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera Nacional y del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebran los días 23 y 24 de agosto, respectivamente.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y del cónsul de Ucrania en Baleares, Volodymyr Nosov.

Según ha destacado la institución insular en nota de prensa, desde el Consell quieren mostrar su "solidaridad con el pueblo ucraniano" y reivindicar "la necesidad de que los organismos internacionales continúen trabajando para lograr la paz".

En el marco de este compromiso, el Consell ha destinado en 2025 un total de 50.000 euros, a través del Fons Mallorquí de Solidaritat, para apoyar a las personas afectadas por la guerra. Estos fondos se han dirigido tanto a proyectos de cooperación en Ucrania como a iniciativas de acogida temporal en Mallorca.

En Ucrania, el apoyo se ha concretado en la compra y distribución de alimentos, productos de higiene y otros materiales esenciales según las necesidades urgentes de los refugiados, los centros de asistencia humanitaria y los centros municipales de acogida de personas desplazadas de los municipios de Khust y Chernivtsi.

Además, se han rehabilitado edificios públicos en desuso en Horinchovo para ofrecer alojamientos temporales seguros.

Al mismo tiempo, el Consell colabora con la iniciativa 'Amar Ucraïna', impulsada por la Associació Mallorquina d'Ajuda als Refugiats d'Ucraïna, que facilita que niños y niñas que residen en zonas de conflicto pasen el verano en Mallorca en un entorno seguro.

Con esta acción, la institución insular ha reiterado su "compromiso con la paz, la democracia y los derechos huamnos", así como con la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.