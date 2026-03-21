El Consell de Mallorca lanza las ayudas a la promoción y difusión del producto local para asociaciones y cooperativas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

EL Consell de Mallorca ha abierto la convocatoria de subvenciones para la promoción y difusión del producto local dirigida a entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones, fundaciones y cooperativas, por un importe total de 700.000 euros.

El presupuesto de este año, según ha resaltado la institución insular en una nota de prensa, supone un aumento del 8 por ciento en comparación con el año anterior. Las ayudas financian proyectos que promueven el reconocimiento y el consumo del producto de Mallorca mediante su promoción.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado la "firme apuesta" del Consell por "seguir apoyando a los productores y al sector primario".

"Gracias a su trabajo y dedicación podemos disfrutar de productos de excelente calidad que reflejan identidad y tradición, permitiendo al consumidor conectar con la esencia de la isla", ha subrayado.

Las ayudas permitirán a los beneficiarios contar con hasta 30.000 euros para sus proyectos de promoción y el importe de la ayuda puede ser de la totalidad del coste. El periodo subvencionable se establece entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

Como novedad, este año se valorará la calidad de los productos que se promocionen, teniendo en cuenta su distintivo de calidad de alguno de los consejos reguladores de la isla de Mallorca.

Igualmente, se reconocerá y diferenciará a aquellos beneficiarios que promocionen el producto de su propia entidad, así como a aquellas entidades que incorporen espacios o actividades dirigidas al entretenimiento infantil.

El Departamento que lidera Pilar Amate concedió en 2025 ayudas a 38 entidades sin ánimo de lucro, lo que representaba un 65 por ciento más de proyectos acogidos a esta convocatoria de subvenciones que en el año anterior.

Las entidades que reciben la subvención, van desde casi la totalidad de los consejos reguladores de las diferentes DO e IGP del sector agroalimentario hasta las patronales de comercio y empresas, pasando por cooperativas, cofradías de pescadores, asociaciones empresariales de diferentes municipios de la isla y asociaciones agrarias, entre otras.