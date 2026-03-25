El Consell de Mallorca licita la adjudicación de las obras de la variante de s'Alqueria Blanca

Presentación de la variante a los vecinos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este miércoles iniciar la licitación de la obra de la variante de s'Alqueria Blanca (Santanyí).

Se calcula, según ha informado la institución insular en un comunicado, que las tareas podrían empezar dentro de cuatro meses. La infraestructura tendrá una extensión de unos 2,8 kilómetros de longitud y prevé un vial para peatones y bicicletas. La institución insular invertirá 11 millones de euros.

Es una obra muy reclamada por los vecinos del núcleo urbano, que ven cómo cada día pasan una media de 11.000 vehículos por las principales calles de la localidad, la mayoría para ir hacia Cala d'Or. Con este proyecto todo este tráfico se desviará hacia las afueras del pueblo y aumentará la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

Hace años que tanto el Ayuntamiento de Santanyí como los vecinos de s'Alqueria Blanca reclaman esta infraestructura y el Consell de Mallorca se comprometió a impulsarla durante esta legislatura.

El trazado de la variante nueva empezará en la rotonda de la Consolación, ubicada en la entrada de s'Alqueria Blanca - construida recientemente por el Consell-, y llegará a la rotonda de la carretera Ma-4012 (en dirección al núcleo costero de Cala d'Or). En paralelo, se implantará un vial cívico de 1,5 kilómetros con iluminación y mobiliario urbano.

La circunvalación tiene una longitud total de 2,8 kilómetros, con carriles de 3,5 metros de anchura. La sección de la nueva vía estará compuesta por una calzada de doble sentido de circulación, arcenes y bermas a los dos lados.