El Consell de Mallorca ofrece 2.000 plazas para fomentar el envejecimiento activo con estancias en un hotel de la isla

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado una nueva edición de las 'Estancias para personas mayores', que este año pone a disposición 2.000 plazas --el doble que el año pasado--, con el objetivo de "fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y el bienestar de las personas mayores de la isla".

El programa, dirigido a personas a partir de 60 años, ofrece estancias en hoteles con una completa agenda de actividades. Entre las propuestas se incluyen senderismo, baile en línea, baile de salón, ball de bot, gimnasia y pilates, buscando "promover la salud física, la actividad mental y la socialización".

Las estancias se desarrollarán a finales de octubre en el Hotel Blau Punta Reina Resort, tendrán una duración de tres días y dos noches y estarán financiadas en un 75 por ciento por el Consell. El calendario prevé cuatro turnos de 500 personas cada uno durante el mes de octubre: del 20 al 22, del 22 al 24, del 27 al 29 y del 29 al 31.

El coste es de 89,20 euros por persona --178,40 euros por habitación doble-- e incluye la estancia "en régimen de todo incluido, todas las actividades y el seguro correspondiente". Cada inscripción permite optar a una plaza doble, incluyendo la estancia de un acompañante que cumpla los requisitos establecidos.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que "estas estancias son una oportunidad para que la gente mayor disfrute de días de convivencia, actividades y descanso". "Este año damos un paso adelante y ofrecemos 2.000 plazas, para que más personas puedan vivir esta experiencia que combina salud, ocio y relaciones sociales", ha añadido.

Fuster también ha subrayado que "las personas mayores de Mallorca demuestran cada día su energía y sus ganas de mantenerse activas". "Por eso, seguimos impulsando programas que responden a sus necesidades e intereses", ha recalcado.

Las inscripciones se abrirán el 3 de septiembre a las 00.00 horas y se cerrarán el 17 de septiembre a las 23.59 horas, a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca. La selección de los participantes se realizará mediante un sorteo público y se elaborará una lista de espera para cubrir posibles renuncias.