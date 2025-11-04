El Consell de Mallorca organiza una muestra en una galería de Londres para incluir la cultura en la promoción turística

Presentación de la exposición 'Noves Presències' en la Oxo Gallery de Londres. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado una exposición sobre el proyecto 'Noves Presències' en la Oxo Gallery de Londres para introducir la cultura en la promoción turística.

La muestra estará abierta al público durante una semana en el marco de la feria turística World Travel Market y trata de impulsar el talento artístico emergente de la isla a escala internacional, según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

El acto de inauguración ha congregado a un "numeroso público" y ha despertado "gran interés" entre los asistentes vinculados a los ámbitos de la cultura, el turismo y la creación contemporánea.

Esta acción se enmarca en la estrategia del Consell de Mallorca para integrar cultura y turismo en la proyección exterior de la isla, para posicionar a Mallorca como un destino "creativo, innovador y comprometido con las nuevas generaciones de artistas".

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado este hito, después de años "sin ofrecer oportunidades a los artistas emergentes de la isla", por lo que ha subrayado que es "un orgullo" trasladar el programa 'Noves Presències' a Londres y mostrar al mundo el talento artístico que nace en Mallorca.

"La cultura es una herramienta estratégica fundamental para la promoción turística, especialmente en un contexto internacional que valora propuestas como esta, con capacidad para conectar con un público que busca experiencias únicas arraigadas al territorio", ha alegado.

La exposición, titulada 'Noves Presències. Dentro y más allá del marco', está comisariada por Beatriz Escudero y reúne las obras de siete jóvenes creadores seleccionados por la Asociación de Comisarios y Críticos de Arte de Baleares (Accaib). Los artistas expositores son Joan Bonnemaison, Elena Covas López, Marta Crespí, Marga Estelrich, Rebeca Morey Pérez, Nicole Scarpa y Joan Vidal Monserrat.

Cabe recordar que el proyecto 'Noves Presències' fue recuperado por el Consell de Mallorca el pasado mes de mayo, tras décadas de inactividad, con la muestra inaugural 'Dentro y más allá del marco' en el Centre Cultural La Misericòrdia.

"Ahora, con su presentación en Londres, esta misma exposición inicia su recorrido internacional y se consolida como una herramienta estratégica para dar visibilidad a los nuevos creadores mallorquines y vincular la cultura con la promoción turística de la isla como valor diferencial", han destacado.