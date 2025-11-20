El Consell de Mallorca presenta en la Feria IBTM de Barcelona su estrategia en el turismo de congresos - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado en la Feria IBTM de Barcelona su estrategia en el turismo de congresos, centrada en un modelo "responsable, sostenible y de alto valor añadido".

Así lo ha resaltado el director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Marco Táboas, que encabeza la delegación de la institución insular que participa estos días en el encuentro internacional del turismo de congresos (MICE).

Según ha señalado el Consell de Mallorca, la isla promueve un modelo de turismo "responsable, sostenible y de alto valor añadido" en esta cita anual que reúne a miles de profesionales del sector, genera oportunidades de negocio a nivel global y marca las tendencias internacionales en turismo de reuniones, incentivos y congresos.

Como parte de esta estrategia, la Fundación Turismo Responsable de Mallorca cuenta con un stand propio que acoge a un grupo de coexpositores que representan la "amplia y diversa" oferta MICE de la isla, incluyendo cadenas hoteleras, entidades públicas y proveedores de servicios especializados.

Para la institución, la participación conjunta de estas entidades "demuestra el compromiso de Mallorca con un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración público-privada, posicionando a la isla como un destino MICE de referencia en el Mediterráneo".

Uno de los ejes de la estrategia turística de Mallorca es trabajar junto al sector privado y con organismos públicos como Turespaña. Las acciones buscan generar y aplicar una visión compartida que permita consolidar un turismo responsable, capaz de generar riqueza y oportunidades sin comprometer la calidad de vida de los residentes ni el equilibrio medioambiental del territorio.

Esta edición de IBTM World tiene como eje central la sostenibilidad y el impulso hacia eventos más responsables e inclusivos. Asimismo, la feria plantea reforzar el compromiso con la reducción del impacto ambiental y la implementación de prácticas sostenibles en toda la cadena de valor del turismo MICE.

Además, el programa incluye la ampliación de IBTM Ignite, el espacio dedicado a startups del sector, y un nuevo Future Stage, un foro donde se debatirá sobre inteligencia artificial, transformación digital y tecnologías emergentes aplicadas a la industria de los eventos.