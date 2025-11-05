El Consell de Mallorca presenta en Londres el proyecto 'Nuevas Presencias' para visibilizar el talento emergente - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles en la World Travel Market (WTM) de Londres el proyecto 'Nuevas Presencias' con el que buscan dar visibilidad al talento emergente de la isla a escalar internacional.

La presentación, según ha indicado la institución insular en un comunicado, ha generado una "gran expectación" entre el público de la feria turística, que se ha interesado en "descubrir las propuestas creativas vinculadas al territorio mallorquín".

La exposición que da forma al proyecto se titula 'Nuevas Presencias. Dentro y más allá del marco', está comisariada por Beatriz Escudero y se presentó el martes en la Oxo Gallery de Londres.

Con esta acción, ha apuntado el Consell, se refuerza la proyección internaciponal de los siete artistas mallorquines seleccionados por la Asociación de Comisarios y Críticos de Arte de las Islas Baleares (Accaib) para la edición 2025, Joan Bonne Maison, Elena Covas López, Marta Crespí, Marga Estelrich, Rebeca Morey Pérez, Nicole Scarpa y Joan Vidal Monserrat.

"Presentar 'Noves Presències' en un evento como la WTM e inaugurar la exposición en el Oxo Gallery es una oportunidad única para mostrar al mundo el talento que nace en Mallorca. Con iniciativas como esta, conseguimos conectar con un público que busca experiencias auténticas, creativas y arraigadas en el territorio. La cultura posiciona Mallorca como un destino con identidad propia y mirada hacia el futuro", ha destacado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.