El Consell de Mallorca presenta en la World Travel Market una web que diseña un viaje sostenible y personalizado con IA

Mallorca presenta en la World Travel Market una web que diseña un viaje sostenible y personalizado con IA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado en la World Travel Market de Londres la creación de una página web que permite al visitante diseñar un viaje sostenible, responsable y personalizado con el apoyo de la inteligencia artificial.

La iniciativa la ha presentado el presidente insular, Llorenç Galmés, quien ha destacado que este proyecto "refleja el compromiso firme del Consell con una transformación profunda de la industria turística mallorquina".

"Llevamos tiempo trabajando para que Mallorca avance hacia un modelo más sostenible, equilibrado y responsable, que garantice el bienestar de residentes y visitantes por igual", ha dicho el presidente.

Igualmente, ha recordado que en la World Travel Market 2023 el Consell presentó el Pledge, el compromiso de la institución por un turismo responsable. "Hoy damos un paso más presentando proyectos concretos que vinculan pasado, presente y futuro, demostrando que la sostenibilidad no es solo un propósito, sino una realidad que guía nuestras políticas y nuestras acciones", ha agregado.

Con esta iniciativa, según el Consell, Mallorca se posiciona como pionera en la aplicación de la tecnología al servicio del turismo sostenible, ofreciendo una experiencia innovadora que combina personalización, respeto por el entorno y compromiso con la cultura local.

En concreto, el proyecto se articula alrededor de la nueva plataforma web mallorca.es, un portal que integrará todos los espacios digitales vinculados al turismo en la isla, como la Mallorca Film Commission o el Observatorio de Turismo.

Un agente de inteligencia artificial acompañará al usuario en todo momento, ayudándole a crear una experiencia de viaje a medida según sus intereses, valores y necesidades.

Así, la incorporación de la IA permitirá generar rutas temáticas personalizadas, diseñar itinerarios completos de estancia, que podrán ser descargados o enviados por correo electrónico, así como promover la accesibilidad y la inclusión, adaptando las sugerencias a personas con diferentes capacidades.

Además, permitirá recibir recomendaciones adaptadas a sus preferencias, fomentando un turismo responsable y ayudando a descongestionar las zonas más masificadas.

El proyecto se realizará por fases, según ha detallado la institución insular. La versión inicial, que establecerá la base tecnológica y visual de la nueva plataforma, se lanzará a finales de este año.

A lo largo de 2026, se incorporarán nuevos contenidos y herramientas avanzadas de inteligencia artificial que reforzarán la personalización y el análisis inteligente de datos turísticos.

El objetivo final del Departamento de Turismo es transformar la relación entre el visitante y el destino, ofreciendo una Mallorca que va más allá del sol y playa, y que "comunica al mundo una identidad vinculada a la cultura, la sostenibilidad, la gastronomía y el respeto al entorno natural y humano de la isla".