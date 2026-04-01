Consell de Mallorca programa talleres de estampaciones con plantas y visitas guiadas en Raixa por el Día de los Jardines

Archivo - Jardines de la finca de Raixa. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La finca pública de Raixa acogerá este mes de abril un programa de actividades con motivo de la celebración del VII Día Europeo de los Jardines Históricos --que se celebra el próximo 26 de abril--, entre las que habrá talleres de estampaciones con plantas y visitas guiadas.

El Consell de Mallorca ha organizado una serie de talleres gratuitos y una visita guiada bajo el lema 'El viaje de las plantas y su impacto en la identidad actual de los jardines históricos', que se llevarán a cabo en la finca pública entre los días 17 y 24 de abril.

En un comunicado, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha explicado que estas actividades son una "oportunidad única para disfrutar de la naturaleza y descubrir cómo el movimiento de las especies vegetales ha configurado el paisaje".

"Estas iniciativas sirven para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de conservar estos jardines, que no solo son un bien artístico, sino también un componente importante de la biodiversidad y de la historia europea", ha añadido Bestard.

La agenda de actividades en Mallorca arrancará el viernes 17 de abril con un taller de sellos botánicos. Los participantes crearán estampaciones con hojas, flores y otros elementos vegetales impregnados con pintura o tinta y estampados directamente sobre papel o tela.

El sábado 18 de abril, a las 11.00 horas, tendrá lugar un taller de cianotipia, una técnica fotográfica antigua que utiliza una emulsión sensible a la luz para producir imágenes de color azul intenso sobre varios materiales, como papel o tela.

Con las formas vegetales como protagonistas, los asistentes al taller explorarán historias sobre su migración, su cultivo y la influencia duradera que estas especies han tenido en la identidad de los jardines históricos.

Como broche final, el viernes 24 de abril, a las 18.00 horas, se realizará una ruta guiada que explorará la transformación de la finca a través de la figura del cardenal Despuig, un humanista y viajero clave en la promoción de los intercambios científicos del siglo XVIII.

La visita pondrá de relieve la manera en que la curiosidad intelectual de Despuig, sus viajes y su interés por la botánica contribuyeron a configurar la identidad de los jardines. También mostrará que el movimiento de las plantas entre territorios ha dejado una impronta duradera en los paisajes históricos.

Con esta programación, el Consell de Mallorca ha reafirmado su "compromiso" con Ruta Europea de los Jardines Históricos, una asociación sin ánimo de lucro que "comparte el interés común de proteger y promover el patrimonio de los jardines históricos en toda Europa".

De hecho, este año la conmemoración del VII Día Europeo de los Jardines Históricos coincide con el décimo aniversario de Ruta Europea de los Jardines Históricos.

El Consell de Mallorca, a través de la emblemática finca de Raixa, se suma a esta celebración internacional que, con el lema 'Los jardines históricos impulsan Europa', busca consolidar estos espacios como "lugares vivos de inspiración, aprendizaje e identidad compartida". Tras una década de trayectoria, esta red cuenta ya con 51 jardines miembros en diez países, al reafirmar su importancia para el turismo cultural europeo.