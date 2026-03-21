El Consell de Mallorca promociona el turismo cinegético y la conservación del 'boc balear' en la Feria Cinegética

El Consell de Mallorca participa en la Feria Cinegética 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca asiste un año más a la Feria Cinegética 2026, que se celebra en Madrid, con el objetivo de promocionar el turismo cinegético y la conservación del 'boc balear'.

La institución insular cuenta con un expositor oficial de 18 metros cuadrados, con una decoración renovada y con la exhibición de un ejemplar de boc balear naturalizado de cuerpo entero.

Según ha señalado el Consell en una nota de prensa, el eje central de su promoción es el 'boc balear', una especie única en el mundo y exclusiva de la isla, que, han apuntado, genera un impacto económico de gran relevancia gracias a la llegada de cazadores internacionales de alto poder adquisitivo.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha acudido a la feria acompañado del director insular de Caza, Sebastià Perelló, y de técnicos del Servicio de Caza.

Durante la celebración cinegética, Bestard ha subrayado la importancia de esta cita al considerar que "representa una oportunidad única para promocionar el 'boc' y para fomentar el turismo cinegético, que promueve la caza deportiva vinculada a la naturaleza y la conservación del entorno".

"Buscamos atraer cazadores que combinen la actividad con la oferta gastronómica y hotelera, dinamizando la economía de la isla durante todo el año", ha señalado.

Como novedad en esta edición, el Consell de Mallorca sorteará una jornada de caza a rececho de 'boc balear' en una finca pública entre los visitantes que se acerquen al estand.

Asimismo, la institución ha contribuido al tradicional sorteo de la feria, llamado Tombolón, con un libro especializado sobre esta especie y ofrece material promocional que incluye bolsas para colorear y pinturas de madera, orientado a la divulgación de la identidad rural mallorquina.

Actualmente, la isla dispone de 15 fincas certificadas de caza mayor que suman aproximadamente 10.000 hectáreas, donde se realiza un control exhaustivo de las poblaciones para garantizar el equilibrio de la pirámide poblacional y la preservación de esta variedad tan antigua y valiosa.

La institución insular ha resaltado que la actividad cinegética se presenta en este foro como un instrumento eficaz para la gestión del territorio y el control de poblaciones animales asilvestradas.

A través de la expedición limitada de precintos y censos anuales, el Consell asegura que la caza actúe como una herramienta de conservación de la biodiversidad y una mejora de las economías del medio rural, integrando la actividad humana con la protección de los recursos naturales.