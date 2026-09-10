El Consell de Mallorca rechaza las medidas contra el colapso social, turístico y ambiental del PSIB

Consellers socialistas en el pleno del Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha lamentado este jueves que el pleno del Consell de Mallorca haya votado en contra de sus propuestas en materia de colapso social, turístico y ambiental.

El gobierno insular ha rechazado este jueves una moción del grupo socialista que planteaba medidas para revertir la situación de "colapso severo, en todos los niveles". El pleno también se ha opuesto a otras dos iniciativas relativas al servicio de atención integral a domicilio y a medidas para afrontar el cambio climático.

La formación había propuesto elaborar un plan insular en seis meses para revisar el plan de intervención en ámbitos turísticos con el objetivo de rebajar el límite de plazas turísticas y recuperar la moratoria.

También se había planteado reorientar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) hacia la vivienda pública, la protección del territorio, ciclo del agua y adaptación climática.

La consellera socialista Juana M. Adrover ha destacado la saturación de los espacios naturales y los problemas de falta de agua que han afectado a la población durante este verano.

Por otro lado, Adrover ha señalado que la masificación turística ha propiciado más presión humana y una incidencia sobre el mercado de la vivienda, que se mantiene con precios récord.

Ante esto, Adrover ha recordado las movilizaciones sociales de este verano contra la masificación turística. "Los ciudadanos de Mallorca tienen que poder vivir, no solo sobrevivir", ha expresado.

También ha destacado que hay "miles de viviendas comercializadas como alquiler turístico por todas partes" y ha acusado al conseller de Turismo, Guillem Ginard, de "estar instalado en la contradicción" por pedir sostenibilidad pero "gobernar en dirección contraria".

POLÍTICAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, el grupo socialista ha criticado la falta de adaptación de las instalaciones del Consell al calor extremo. Según ha indicado, residencias, centros de día y equipamientos culturales, deportivos y administrativos han sufrido episodios de fuerte calor este verano.

"La falta de climatización adecuada, la inoperancia de equipos obsoletos y la falta de previsión evidencian una gestión que no está a la altura de la emergencia climática. A ello se suma la negación del cambio climático por parte de responsables políticos del Consell, que dificulta la adopción de soluciones basadas en la evidencia científica", ha destacado.

El conseller Gabriel Alomar, por su parte, ha afea al gobierno insular que "no quiere un plan integral de adaptación y confort térmico para todos los equipamientos del Consell, ni auditorías térmicas, mejora de aislamientos, renovación de equipos y autoconsumo renovable".

AMPLIAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DEPENDENCIA

Asimismo, el PSIB ha lamentado que el gobierno insular haya rechazado la propuesta socialista para mejorar y ampliar el servicio de atención integral a domicilio, una herramienta que garantiza que las personas con dependencia puedan vivir en sus casas con los apoyos necesarios.

Según los socialistas, el servicio está "estancado" porque en dos años se han incorporado cuatro usuarios mientras que 1.300 esperan una plaza residencial y cerca de 2.000 esperan alguna ayuda a domicilio.

La portavoz socialista, Sofía Alonso, ha remarcado que su objetivo es "dejar la lista de espera a cero". Además, ha rebatido la excusa de Sánchez sobre las limitaciones presupuestarias para llevar a cabo esta iniciativa.