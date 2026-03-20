El Consell de Mallorca se reúne con ayuntamientos para recoger alegaciones al proyecto de ley de la Serra de Tramuntana

Reunión del alcalde de Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles, con el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, para analizar el anteproyecto de ley de la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha comenzado una ronda de reuniones con diversos ayuntamientos para recoger sus propuestas y alegaciones al anteproyecto de ley de la Serra de Tramuntana.

Se trata de un proceso participativo que llevan a cabo el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, junto con el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas, y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras.

En un comunicado, la institución insular ha indicado que estos encuentros tienen como objetivo "facilitar un espacio de trabajo directo" para que los municipios puedan analizar el contenido del texto, trasladar sus aportaciones y contribuir a su mejora en el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones.

Fuster ha señalado que ahora se entra en una fase clave del proceso, con el texto sobre la mesa, en la que es "fundamental escuchar a los ayuntamientos y darles voz de nuevo", esta vez con el documento ya redactado.

En este sentido, ha destacado que se ha establecido un periodo de alegaciones "amplio" --de dos meses--, para que cualquier ayuntamiento, entidad o ciudadano pueda estudiar el documento con tiempo y formular propuestas de mejora.

También ha resaltado que la voluntad es alcanzar "el máximo consenso posible" en la futura ley de la Serra de Tramuntana y hacer una norma "pensada para la gente de la Serra y orientada a garantizar la protección, la gestión y la viabilidad de este paisaje cultural reconocido como patrimonio mundial por la Unesco".

Esta tanda de reuniones da continuidad al proceso participativo impulsado por el Consell de Mallorca, que ha incluido una primera fase de encuentros con los municipios, una segunda ronda para recoger propuestas concretas, así como una consulta previa abierta a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a los agentes del territorio. Ahora, con el anteproyecto ya presentado, el Consell se reunirá también con entidades sociales, ambientales y económicas vinculadas a la Serra para "incorporar aportaciones y mejorar el texto durante el periodo de alegaciones".