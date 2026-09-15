El Consell de Mallorca tramita hasta julio 146 expedientes por oferta turística ilegal, un 40% más que en todo 2025

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha tramitado hasta el pasado mes de julio un total de 146 expedientes sancionadores por oferta turística ilegal, un 40 por ciento más que en todo 2025, con una propuesta de sanción de más de 4,3 millones de euros.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha detallado en rueda de prensa que durante los primeros siete meses del año se han registrado 42 expedientes más que en todo el ejercicio de 2025, cuando se pusieron 104.

Del total de expedientes sancionadores tramitados, 61 ya se han resuelto, de los cuales 36 son muy graves y 25 son graves. Así, la cuantía impuesta supera los 2,1 millones de euros, lo que supone que ya se ha resuelto más de la mitad de los expedientes sancionadores registrados en todo 2025.

El conseller ha destacado que, "con carácter disuasorio", las nuevas normativas turísticas impulsadas por el Consell han incrementado las multas por oferta ilegal. En este sentido, las sanciones muy graves van de los 50.000 a los 500.000 euros.

La institución insular ha iniciado también 60 expedientes de declaración de ilegalidad abreviada (DIA), que obliga al cese "inmediato" de la actividad. Del total, 54 ya se han resuelto.

Ginard ha explicado que los expedientes sancionadores y los DIA pueden producirse y tramitarse de forma paralela, de manera que un propietario puede enfrentarse a la imposición del cese de la actividad y a una sanción económica.

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