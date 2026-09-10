El Consell de Mallorca tumba la propuesta de MÉS para limitar los "incrementos abusivos" de los alquileres de locales

Archivo - El escaparate de un comercio anuncia 'liquidación por cierre' en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca, con los votos en contra del PP, Vox y El PI, ha tumbado la propuesta de MÉS para limitar los "incrementos abusivos" de los alquileres de los locales comerciales de las zonas sometidas a "una mayor presión turística e inmobiliaria".

La moción, han explicado los ecosoberanistas en un comunicado, planteaba una batería de medidas que perseguían el objetivo de "proteger el comercio de proximidad ante la turistifcación, la masificación y la escalada de precios de los locales".

Solo se han aprobado el primer y el tercer punto de la iniciativa, relativos al reconocimiento del comercio de proximidad como "elemento esencial de la vida de los pueblos y barrios de Mallorca" y a la revisión de las medidas que permiten la conversión de locales comerciales en viviendas, respectivamente.

"Hoy hemos visto una vez más cuáles son las prioridades de la derecha. Hablamos de negocios que funcionan, que tienen clientes y que forman parte de la vida de nuestros pueblo, pero que pueden verse obligados a cerrar porque no pueden asumir una subida del alquiler. Pero el PP, Vox y El PI han decidido no hacer nada", ha recriminado la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE

El pleno del Consell de Mallorca sí que ha dado el visto bueno a la propuesta de los ecosoberanistas para impulsar un plan de contratación pública responsable y de proximidad.

El objetivo de la iniciativa, de acuerdo con la formación, es "convertir la contratación de la institución insular en una herramienta para generar retorno social, económico y ambiental".

Entre otras cuestiones, plantea que los recursos públicos no se valoren únicamente en función del precio sino también teniendo en cuenta el impacto que tienen sobre el territorio, las condiciones laborales, el medio ambiente y el tejido productivo de Mallorca.

"La contratación pública no es una cuestión meramente administrativa, es una decisión política sobre qué modelo económico queremos impulsar. Cada euro que gasta el Consell debe servir para fortalecer a las empresas de Mallorca, dar oportunidades a las pequeñas y medianas empresas, crear ocupación digna y reducir el impacto ambiental de la actividad pública", ha reivindicado Perelló.

La propuesta también apuesta por introducir, siempre que sea posible, criterios de proximidad, fomento del consumo del producto local, reducción de la generación de residuos, impulso de la economía circular y eficiencia energética.