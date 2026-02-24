El Consell de Mallorca tumbará la ley limitación de entrada de vehículos propuesta por el PSIB

Archivo - Atasco en la Vía de Cintura de Palma. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca tumbará la tarde de este martes la proposición de ley para limitar la entrada de vehículos en la isla registrada por el PSIB.

Lo han adelantado en declaraciones a los medios de comunicación los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en la institución insular antes de la celebración del pleno extraordinario en el que se debatirá esta iniciativa.

Mientras el PSIB, MÉS per Mallorca y El PI han anunciado que votarán a favor, el PP ha anunciado que se abstendrá. Así, la proposición de ley no comenzará su tramitación en el Consell, dado que para ello se requiere de una mayoría absoluta.

Ningún representante de Vox se ha pronunciado al respecto, pero desde el primer momento ya manifestaron que estaban en contra de cualquier tipo de restricción, por lo que se espera que voten en contra.

Fueron los socialistas quienes, ante la tardanza en llegar al pleno de la limitación de entrada de coches, registraron un texto prácticamente idéntico al borrador que presentó el equipo de gobierno insular hace unos meses.