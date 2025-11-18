El Consell de Mallorca unifica las grandes ayudas a los ayuntamientos y destinará 54 millones de euros a inversiones

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, preside la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada la mañana de este martes en Sant Llorenç des Cardassar. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca unificará las subvenciones de proyectos de obra y servicios que concede a los ayuntamientos de la isla y destinará 54 millones de euros a inversiones entre 2026 y 2027.

Esta medida, ha justificado la institución insular en un comunicado, permitirá a los consistorios una mayor planificación de las inversiones y simplificará los trámites administrativos.

El anuncio lo ha realizado el presidente del Consell, Llorenç Galmés, durante la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada la mañana de este martes en Sant Llorenç des Cardassar.

Esta simplificación en la tramitación de subvenciones, ha explicado, agrupará a las tres grandes líneas de ayudas a los ayuntamientos y entidades locales menores como son el Plan de Obras y Servicios, los Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima y las inversiones en el ciclo del agua.

Ello, ha incidido el presidente insular, permitirá a los propios ayuntamientos "decidir a qué proyectos de mayor envergadura destinan esos fondos".

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha señalado que la intención de su departamento es "publicar una única convocatoria de subvenciones bienal que aglutine las principales ayudas de inversiones de los ayuntamientos".

Amate, quien ha celebrado que esta medida ayudará a que "no se pierdan inversiones por falta de medios de los ayuntamientos", ha previsto que la primera de estas convocatorias se publicará durante el primer cuatrimestre de 2026.

En concreto, se destinarán 40 millones de euros al Plan de Obras y Servicios 2026-2027 para impulsar la mejora de las infraestructuras y de los servicios de todos los ayuntamientos de Mallorca; cuatro millones de euros a los Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima; y otros 10 millones de euros a mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y el aprovechamiento del suministro urbano de agua potable.

LIMPIEZA DE CAMINOS Y BIENESTAR ANIMAL

Durante la asamblea también se ha informado a los alcaldes y alcaldesas que, de cara al año que viene, se volverán a publicar las convocatorias de limpieza de caminos de titularidad municipal y la de ayuda para dar apoyo en la aplicación de la ley de bienestar animal.

Estas, ha detallado el Consell de Mallorca, sumarán en total un millón de euros, 500.000 euros para cada línea de ayuda. Esta cuantía supone un incremento del 150% y del 66%, respectivamente, respecto a las de 2024.

Amate ha considerado que este anuncio "ha tenido una muy buena acogida y que es una reclamación que hacen los propios ayuntamientos".