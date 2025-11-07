El Consell de Menorca acusa al Gobierno de intentar "perjudicar" las obras de Rafal Rubí y asegura que seguirán adelante

Més per Menorca advierte: "Si perdemos la declaración de Patrimonio Mundial será culpa del PP" MENORCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Menorca ha acusado al Ministerio de Cultura de enviar a la Unesco unos informes externos que no cuentan con el aval de los técnicos de la administración con el objetivo de "obtener un informe negativo y perjudicar" el proyecto de reforma de la carretera en el tramo de Rafal Rubí que, ha asegurado, seguirá adelante.

Así lo han señalado este viernes los consellers de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons, un día después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicitara --en la línea de lo recomendado por la Unesco-- buscar una alternativa al proyecto, que se desarrolla cerca de unas navetas talayóticas.

Pons ha considerado que esta acción es "una maniobra política del Ministerio" que busca "poner en riesgo la Menorca Talayótica" y "perjudicar al equipo de gobierno del Consell".

Además, ha reprochado lo que ha definido como un acto de "deslealtad muy grave hacia Menorca, hacia todos los menorquines y, sobre todo, hacia los funcionarios del Consell".

Pons ha puesto como ejemplo de las "falsedades" que se han transmitido a la Unesco el hecho de que en 2014 se detuvieron las obras porque afectaban al paisaje de las navetas, cuando en realidad fueron paralizadas por parte del contratista.

"O también cuando el informe dice que no está claro el apoyo del Consejo Científico de la Agencia Menorca Talayótica al proyecto, cuando la realidad es que la mayoría absoluta de sus miembros votaron a favor de la evaluación de impacto patrimonial", ha añadido.

El conseller de Cultura, además, ha reprochado "la falta de transparencia y la opacidad del Ministerio de Cultura", dado que --siempre según su versión-- "en ningún momento ha informado al Consell de toda la documentación que había enviado al Icomos y a la Unesco".

"Tenemos sospechas de que los informes favorables de los técnicos de Carreteras y de Patrimonio del Consell Insular no han sido enviados a la Unesco. Esto sería muy grave", ha remarcado.

También ha expresado sus dudas acerca de si la Unesco cuenta con un informe jurídico que concluyó que el puente de Rafal Rubí no se puede derribar "ya que si algún día ocurre un accidente grave y el puente no se ha terminado, se podría reclamar responsabilidad patrimonial a los responsables".

Finalmente, Pons ha anunciado que pese al posicionamiento del Gobierno y de la Unesco el Consell de Menorca seguirá adelante con el proyecto de reforma de Rafal Rubí.

"Después de 8 años de parálisis, terminaremos la reforma de la carretera general y finalizaremos el puente de Rafal Rubí con la máxima protección del paisaje y del patrimonio. No daremos ni un paso atrás. Para nosotros, la seguridad de los menorquines es lo primero", ha sentenciado.

"SERÁ CULPA DEL PP"

Por su parte, Més per Menorca ha advertido este viernes de que si la isla pierde la declaración de Patrimonio Mundial "será culpa del PP".

El representante de los menorquinistas en el Consell Esteve Barceló ha recordado que su partido ha advertido en reiteradas ocasiones del peligro que suponía seguir adelante con el proyecto sin el aval del organismo internacional.

"El equipo de gobierno del PP estaba avisado de que no iba por buen camino con su obstinación en hacer la macrorrotonda de Rafal Rubí sin el aval de la Unesco y, aun así, siguieron adelante, poniendo en riesgo la declaración de Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial", ha afirmado.

La carta enviada por la Unesco, ha sostenido, es "clara y contundente", ya que reclama detener las obras y explorar alternativas que preserven el valor patrimonial del conjunto de las navetas de Rafal Rubí.

"Tenemos un equipo de gobierno negligente que solo actúa para defender intereses partidistas en lugar de proteger lo que pertenece a toda la ciudadanía menorquina, el patrimonio", ha subrayado.

En esa línea, los menorquinistas han reclamado a Vilafranca y Pons que rectifiquen de manera inmediata y retiren el proyecto y han anunciado que reclamarán depurar responsabilidades por una gestión que han tildado de "negligente, llena de mentiras y sin ninguna transparencia".

"Menorca no se merece un equipo de gobierno kamikaze que es capaz de todo con tal de imponer sus obsesiones", ha zanjado Barceló