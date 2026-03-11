El Consell de Menorca valora positivamente la tercera frecuencia diaria entre la isla y Madrid

MENORCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Menorca ha valorado este miércoles de forma positiva que el grupo Iberia finalmente se presente al concurso en el que figura la tercera frecuencia diaria entre la isla y Madrid dentro de la Obligación de Servicio Público (OSP).

Desde la administración insular han recordado que el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, solicita desde 2024 al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la tercera frecuencia diaria en esta ruta estratégica. "La última vez fue en Fitur, donde también se reunió con Iberia", han matizado.

"Celebramos que la aerolínea y el Ministerio atiendan las necesidades de Menorca después de múltiples reuniones en las que lo hemos reclamado, por ejemplo en Comisiones Mixtas de la OSP y en encuentros de trabajo con la compañía", ha dicho Vilafranca, quien ha añadido que "siempre ha sido una reclamación del Consell y del Govern, a la que el Ministerio constantemente ponía todo tipo de objeciones".

El presidente ha recalcado que "el Ministerio afirmaba que existía el riesgo de que el concurso quedara desierto o alterara el equilibrio actual del mapa de conexiones con Madrid, especialmente en relación con las operativas que actualmente mantiene Iberia, por lo que es una satisfacción que finalmente sea posible esta tercera frecuencia gracias a nuestras demandas reiteradas".

En este sentido, ha subrayado que "la institución insular solicitó explícitamente a Madrid que reforzara las condiciones del concurso e incrementara la dotación económica si era necesario, con el objetivo de asegurar que la ruta pudiera operar con tres frecuencias diarias y con garantías de servicio para los menorquines".

Por otro lado, Vilafranca ha apuntando que el Consell de Menorca también trasladó esta petición directamente a la compañía durante la última feria internacional de turismo, Fitur, donde se reiteró la necesidad de mantener una conectividad sólida entre la isla y Madrid, especialmente durante los meses de menor demanda.

"La conexión con Madrid está considerada una infraestructura estratégica para Menorca, tanto para facilitar la movilidad de los residentes, como para garantizar la actividad económica, empresarial e institucional de la isla", ha manifestado.

El Consell de Menorca ha recordado que "asegurar una conectividad aérea estable y suficiente es fundamental para compensar la insularidad y garantizar la igualdad de oportunidades de los menorquines respecto al resto del territorio". "Esperamos que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adopte medidas para recuperar la conectividad entre Barcelona y Menorca, una ruta que es esencial para los menorquines", ha concluido Vilafranca.