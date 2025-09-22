El Consell reafirma su compromiso con la plena inclusión con motivo de la Semana internacional de las personas sordas

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, tras colgar la bandera con motivo de la semana internacional de las personas sordas - CONSELL DE MALLORCA

El servicio de intérpretes de lengua de signos propio atendió 2.312 servicios en Mallorca en 2024

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reafirmado este lunes su compromiso con la plena inclusión con motivo de la celebración de la Semana internacional de las personas sordas.

La institución insular ha dado el pistoletazo de salida a esta semana internacional colgando una pancarta en la fachada del Consell de Mallorca, acto al que han asistido representantes de la Federación de Personas Sordas de Baleares (FSIB), que este año conmemora su 20 aniversario.

Bajo el lema, 'No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos', la institución insular quiere poner de manifiesto la importancia de garantizar los derechos lingüísticos y la plena accesibilidad de las personas sordas, a la vez que reconoce la tarea de la FSIB en la defensa de los derechos y de la promoción de la lengua de signos.

El presidente de la institución, Llorenç Galmés, ha señalado que esta semana recuerda que "la igualdad de oportunidades, la plena autonomía y la accesibilidad son fundamentales para la inclusión real". Además, ha felicitado a la FSIB por su 20 aniversario y por su trabajo constante para visibilizar la comunidad sorda y defender sus derechos. "Desde el Consell de Mallorca continuaremos impulsando iniciativas que nos conviertan en una institución referente en accesibilidad e inclusión", ha dicho.

El Consell de Mallorca es actualmente la única institución pública que dispone de un servicio de intérpretes de lengua de signos propio, que el 2024 atendió 2.312 servicios en toda la isla, desde acompañamientos a visitas médicas hasta reuniones laborales y escolares, entre otros.

Todas los plenos, ruedas de prensa, campañas institucionales y comparecencias públicas de los representantes insulares son interpretadas en lengua de signos, para garantizar el acceso universal a la información. El servicio se extiende también a las visitas guiadas al Palacio del Consell, así como al Museo Marítimo de Mallorca.

Paralelamente, la institución ha instalado bucles magnéticos en diferentes servicios, edificios propios y espacios culturales para mejorar la calidad del sonido de las personas usuarias de audífonos e implantes cocleares. Estos recursos también se emplean en las visitas guiadas y en las rutas teatralizadas en la sede del Consell.

En este sentido, el presidente del Consell ha destacado que se están dando pasos firmes para eliminar barreras comunicativas y garantizar que todo el mundo tenga acceso a la información y a los servicios públicos en igualdad de condiciones.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia global del Consell para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad, impulsada también a través de la puesta en marcha reciente de la Oficina de Promoción de la Autonomía Universal (OPAU) del IMAS, y mediante conciertos con entidades de referencia, como Aspas, que atiende casi 300 personas con discapacidad auditiva en sus servicios de atención integral y promoción de la autonomía en Palma, Inca y Manacor.

Además, el Consell colabora en las actividades programadas por esta entidad con motivo del Día internacional de las personas con discapacidad auditiva que se celebra el próximo domingo, como el cuentacuentos inclusivo en el jardín de la Misericordia y la visita guiada al Consell, previstas para el próximo sábado 27 de septiembre.

Con todas estas iniciativas, la institución mallorquina reafirma su compromiso de romper barreras comunicativas y construir una isla más inclusiva y accesible para todo el mundo.