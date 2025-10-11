El Consell reclama a la ONU que se cumplan resoluciones internacionales y se celebre referéndum para el pueblo saharaui

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel À. Bosch, junto con la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, intervienen ante la ONU - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reclamado a la ONU que se cumplan las resoluciones internacionales y se celebre un referéndum para el pueblo saharaui.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel À. Bosch, ha intervenido ante la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde ha expresado el firme apoyo de la institución insular al pueblo saharaui y ha reclamado "el cumplimiento de las resoluciones internacionales y la celebración de un referéndum para poner fin a un conflicto que ya dura 50 años". Con esta intervención, es la segunda vez en la historia que el Consell de Mallorca, a petición de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y el Frente Polisario, alza la voz en apoyo al pueblo saharaui ante la comunidad internacional.

El conseller insular Rafel À. Bosch --que ha intervenido junto con la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume-- ante la también llamada Cuarta Comisión ha recordado que "hombres, mujeres y niños del Sáhara Occidental durante décadas han visto negado su derecho a vivir libres en su propia tierra". Cabe recordar que el Sáhara Occidental sigue siendo considerado hoy en día un territorio no autónomo por las Naciones Unidas y es el último territorio africano donde aún no ha concluido el proceso de descolonización.

En este sentido, el conseller insular ha señalado que "España mantiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental que no puede ni debe seguir eludiendo", haciendo referencia también al cambio de posición adoptado por el Gobierno de España en 2022, "abandonando al pueblo saharaui, apoyando la autonomía dentro de Marruecos y alejándose del llamado 'Plan de Arreglo', aprobado por la ONU".

Asimismo, el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública ha destacado que este año el Consell de Mallorca ha reforzado su compromiso con proyectos y ayudas humanitarias a favor del pueblo saharaui, "acciones modestas a escala global, pero esenciales para la vida de muchas personas".

"Mallorca lo tiene claro: seguiremos apoyando al pueblo saharaui hasta que pueda decidir libremente su futuro", ha afirmado Rafel À. Bosch. "No es solo una cuestión política, es una cuestión de dignidad y de justicia. El pueblo saharaui no puede seguir siendo el gran olvidado de la comunidad internacional", ha concluido.

Por su parte, la directora insular de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales, Maria Elena Jaume, durante su intervención, ha instado a las Naciones Unidas a cumplir con sus compromisos y hacer efectiva la legalidad internacional, garantizando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

"El pueblo saharaui lleva décadas esperando que se cumpla lo que la propia comunidad internacional ya ha reconocido: su derecho inalienable a decidir libremente su futuro. La legalidad internacional es clara, y la paciencia de un pueblo no puede ser excusa para perpetuar la injusticia", ha subrayado.

196 SOLICITUDES DE TODO EL MUNDO PARA HABLAR SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL

La presidencia de la Cuarta Comisión ha recibido este año 196 solicitudes de todo el mundo para intervenir sobre el conflicto del Sáhara Occidental.

El Consell de Mallorca forma parte, por segundo año consecutivo, de la delegación española, coordinada por la Asociación Internacional de Juristas del Sáhara Occidental, en la que también participan otras instituciones de las Baleares como la UIB y el Parlament.