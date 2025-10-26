El Consell rinde homenaje al pintor Coll Bardolet con una exposición inédita sobre su faceta más viajera

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha rendido homenaje al pintor Coll Bardolet con una exposición inédita sobre su faceta más viajera.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que este sábado, 25 de octubre, ha inaugurado la exposición 'Coll Bardolet, viatger desconegut. Del Marroc exòtic a la Mallorca rural' en la Fundación Cultural Coll Bardolet de Valldemossa, coincidiendo con el 20 aniversario de su creación. La muestra reúne obras y documentos inéditos que revelan el espíritu viajero y universal del artista, marcado por la influencia de los paisajes, la luz y la cultura de los lugares que visitó a lo largo de su vida.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado durante la inauguración el valor excepcional del material expuesto. "Por primera vez se pueden ver cuadernos de viaje, obras de sus primeros años en Mallorca --cedidas por el Santuario de Lluc--, y piezas de colecciones privadas y fondos familiares que nos acercan al Coll Bardolet más íntimo y a su mirada sensible, capaz de captar la belleza de Mallorca", ha reseñado.

Además, Roca ha añadido que esta muestra es una ocasión única para redescubrir al artista. Pues, "esta exposición permite conocer la faceta más inédita y cosmopolita del pintor valldemossí, que supo unir el exotismo de sus viajes con la luz de la isla".

El acto inaugural ha contado con una conferencia del catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Felio J. Bauçà, amigo personal de Coll Bardolet. En su intervención, Bauçà ha repasado, con una mirada íntima y personal, los viajes que marcaron la trayectoria vital y artística del pintor.

UN RECORRIDO POR LOS PAISAJES DEL MUNDO Y EL ALMA DEL ARTISTA

La exposición --que se podrá visitar hasta enero de 2026-- ofrece un recorrido visual por las experiencias viajeras de Coll Bardolet, desde Marruecos, Noruega, Italia o Suiza hasta su querida Mallorca, su refugio creativo. A través de este itinerario, el visitante puede descubrir a un artista abierto al mundo, capaz de transformar la experiencia del viaje en una mirada pictórica llena de color, movimiento y emoción.

El recorrido muestra cómo Coll Bardolet empezó a dibujar entre los paisajes de Vic y Olot, vivió el exilio en Francia y Bélgica, donde descubrió la fuerza de los grises y la vitalidad urbana, y cómo consolidó su formación artística en entornos diversos. Entre los documentos más destacados hay un álbum fotográfico de los primeros años en Mallorca, alrededor de 1946, con imágenes que muestran sus recorridos por la isla y escenas genuinas de la Mallorca de aquella época.

UNA EXPOSICIÓN CON ALMA COLECTIVA

Los comisarios de la muestra son la presidenta de la Fundación Cultural Coll Bardolet y familiar del artista, Olga Coll Vila; el director de la Fundación, Jaume Bernat Adrover Artigues, y la miembro del equipo de la Fundación Maria Ramis Mulet. Los tres han tenido un papel esencial en la recuperación y contextualización de una parte fundamental del legado de Coll Bardolet, hasta ahora desconocida por el gran público.