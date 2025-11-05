La consellera de Salud deberá explicar en el Parlament su oposición a la modificación de la ley del tabaco

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, deberá explicar en la Comisión de Salud del Parlament los motivos de su oposición al anteproyecto de modificación de la ley del tabaco que actualmente está tramitando el Ministerio de Salud.

Así se ha aprobado, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, en la reunión de la Comisión de Salud celebrada este miércoles.

La comparecencia fue solicitada el pasado 1 de septiembre por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, y por el momento no se conoce la fecha en la que tendrá lugar.

La Comisión de Salud también ha dado el visto bueno por unanimidad a una proposición no de ley (PNL) defendida por el propio Castells relativa a la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia para garantizar el derecho al aborto.

La iniciativa, de un solo punto, insta al Govern a poner en marcha de manera inmediata el registro de objetores de conciencia en cumplimiento de lo que establece la ley legislación.