El Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales licita el equipamiento y mobiliario del centro de día de Alaior

MENORCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales ha licitado el equipamiento y mobiliario del centro de día de Alaior.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales, ente dependiente de la Conselleria, ha publicado la licitación del suministro de equipamiento y mobiliario del centro de día de Alaior por un importe máximo de 95.154,93 euros (IVA incluido).

La licitación consta de ocho lotes: mobiliario del geriátrico, de las salas comunes, de oficina, electrodomésticos, menaje de cocina y baños, cortinas, material clínico y fisioterapia.

Esta infraestructura fue declarada inversión de interés autonómico por un acuerdo de Consell de Govern de 10 de noviembre de 2023.

30 PLAZAS Y 986 METROS CUADRADOS

El centro de día de Alaior dispondrá de 30 plazas y, en cuanto al diseño, tiene una superficie de 986 metros cuadrados, con una superficie construida total de 587 metros cuadrados, de los cuales 516,51 son de superficie cerrada y 71,05 de abierta. Es una obra de forma rectangular con topografía prácticamente plana.

El edificio se distribuye alrededor de un patio, lo que permite ubicar todos los espacios en las fachadas exteriores, y los usos principales más privativos orientados hacia este patio. En la fachada sur se ubican las tres estancias protagonistas --sala polivalente, sala de descanso y sala de fisioterapia--, orientadas hacia un porche impermeable. Estos tres espacios tienen la capacidad de unificarse y generar un espacio común. En el punto más alto de la parcela, se encuentra el acceso principal --calle de sa Bassa Roja--, donde se prevé una zona de carga y descarga de ambulancias.

El despacho de arquitectura que resultó adjudicatario del contrato fue el de Tomás Montis Sastre, con quien se firmó el contrato en junio de 2023.